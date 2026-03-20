Castelvetrano, il Comune apre alla rottamazione, meno sanzioni e più tempo per pagare

di: Elio Indelicato - del 2026-03-20

Rottamazione in arrivo e agevolazione per i debiti dei cittadini e delle imprese al Comune di Castelvetrano, ma solo per un periodo ben preciso. L’Amministrazione Comunale con apposita delibera di giunta ha avanzato al Consiglio Comunale la proposta di approvazione del “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali”. Si tratta di uno strumento che recepisce una normativa nazionale e che tiene conto degli equilibri di bilancio dell’Ente.Il regolamento proposto dalla VII Direzione introduce strumenti a favore degli utenti e in particolare: la riduzione delle sanzioni al 5% per omessi versamenti e al 15% per omesse dichiarazioni.

Previsto l’abbattimento degli interessi di mora, con applicazione dei soli interessi legali e la possibilità di rateizzazione fino a 36 rate bimestrali, estendibili a 48 per debiti superiori a 20.000 euro. Il regolamento riguarderà: le entrate in riscossione coattiva (ingiunzioni e accertamenti esecutivi relativi al periodo 2000–2022), le liti pendenti alla data del 1° gennaio 2026 e la regolarizzazione di omessi versamenti rateali relativi a piani già esistenti.

"L’adozione del regolamento - dice il Sindaco - rappresenta una scelta strategica che mira a ridurre il

contenzioso ad incrementare la capacità di riscossione dell’Ente e ad instaurare un rapporto più equo e

collaborativo con i contribuenti, soprattutto in una fase economica complessa”.