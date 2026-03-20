Rifiuti speciali dati alle fiamme, denunciati due trapanesi

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-20

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine di Palermo – Distaccamento di Trapani – hanno denunciato due uomini trapanesi per combustione illecita di rifiuti. Durante un ordinario servizio di perlustrazione nella periferia di Trapani, i militari hanno individuato una densa colonna di fumo proveniente da un terreno privato. Intervenuti sul posto, hanno accertato la presenza di un rogo in corso alimentato da rifiuti speciali, sia pericolosi che non.

Nel dettaglio, all’interno di un fusto erano stati dati alle fiamme materiali altamente inquinanti, tra cui contenitori di vernici e diluenti, latte di solventi e oli, plastica, imballaggi per l’edilizia e materiale cartaceo. Dopo aver spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, i Carabinieri hanno denunciato un 45enne, ritenuto esecutore materiale del rogo, e un 65enne, individuato come responsabile dell’azienda che utilizzava il terreno, successivamente posto sotto sequestro.