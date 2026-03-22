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Folgore, sconfitta "annunciata" a Misilmeri. Presente in campo Vianson

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di: Redazione - del 2026-03-22

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Immagine articolo: Folgore, sconfitta "annunciata" a Misilmeri. Presente in campo Vianson

(ph. tratta dal profilo facebook della Don Carlo Lauri Misilmeri)

Al termine di una settimana molto complicata, con dichiarazioni, accuse, repliche e smentite, la Folgore si è presentata a Misilmeri con Mister Marino e quei calciatori che attualmente compongono l'organico compreso Vianson che, nonostante la querelle con la società, ha preso parte alla trasferta. La gara non ha offerto molto, del resto al 26esimo i locali era già sul tre a zero per le reti di Garriga su rigore, Di Fatta e Cusumano. Nel finale di gara il 4-0 firmato da La Vardera.

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    • La presenza dei ragazzi che hanno dichiarato di essere in rotta con la società è un fatto che fa onore agli atleti, fermo restando che dovranno chiarire la loro posizione perchè dopo la replica del Presidente rossonero bisognerà comprendere cosa succederà nelle prossime ore. Il campionato si fermerà per due settimane e la Folgore tornerà a giocare al Paolo Marino il 12 aprile, allorquando affronterà la Parmonval nella terz'ultima gara del campionato. 

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