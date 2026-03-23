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Referendum 2026, a Castelvetrano affluenza del 34,54%

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del 2026-03-23

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Immagine articolo: Referendum 2026, a Castelvetrano affluenza del 34,54%

A Castelvetrano si sono concluse le operazioni di rilevazione dell’affluenza per il referendum, con tutte le 30 sezioni regolarmente pervenute, dati relativi alla prima giornata di voto per il Referendum sulla Giustizia 2026, la consultazione popolare che ha chiamato i cittadini a esprimersi su alcune modifiche al sistema giudiziario italiano.

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    • Il voto, di tipo abrogativo, riguarda diversi aspetti della giustizia, tra cui la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la responsabilità dei magistrati, il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura e le norme sulla custodia cautelare. Tra gli obiettivi principali, quello di rendere i processi più rapidi ed efficienti. Per la validità del referendum resta fondamentale il raggiungimento del quorum, fissato al 50% più uno degli aventi diritto.

    Per quanto riguarda l’affluenza in città, a Castelvetrano sono pervenuti i dati definitivi di tutte le 30 sezioni. Alle ore 12 ha votato il 10,39% degli aventi diritto, percentuale salita al 29,46% alle ore 19. In chiusura di giornata, alle ore 23, l’affluenza si è attestata al 34,54%.

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