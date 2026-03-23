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(VIDEO) Marinella, la protesta dei pescatori: "Da giovedì 26 marzo ZTL partirà dalla SS115"

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di: Redazione - del 2026-03-23

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Immagine articolo: (VIDEO) Marinella, la protesta dei pescatori: "Da giovedì 26 marzo ZTL partirà dalla SS115"

Le condizioni critiche in cui versa da tempo il porticciolo di Marinella, che impediscono il normale svolgimento dell’attività di pesca, e l’assenza, ad oggi, di interventi risolutivi da parte delle Autorità competenti, hanno spinto i pescatori della marineria locale ad annunciare azioni di protesta. È stata pertanto organizzata una manifestazione pacifica che prevede la limitazione degli accessi alla frazione di Marinella di Selinunte, consentiti esclusivamente ai mezzi autorizzati, quali Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, personale sanitario, ambulanze, persone con disabilità e residenti. Ne abbiamo parlato, tra gli altri, con Carlo Barraco, Presidente della Marinella Pesca. 

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    • "I lavori che dovevano iniziare erano semplicemente - riferisce Carlo Barraco - per asportare quella che già loro stessi hanno messo qui già l'anno scorso. E in realtà la montagna qui di rifiuti era molto più grande, solo che le mareggiate hanno riportato nuovamente all'interno e quindi ora per ricaricarle, per poterle asportare bisogna togliere nuovamente quelle che ci sono già all'interno. Non c'è stata la volontà politica di volere realizzare un porticciolo veramente che abbia i requisiti, non un grande porto, perché qui non abbiamo bisogno di grandi porti, ma semplicemente un riparo idoneo, questo non è mai successo". 

    Sul blocco "pacifico" indetto a partire dalle 7 di giovedì 26 marzo, Barraco spiega: "Noi la ZTL la facciamo iniziare dal dal primo cavalca che c'ha Castelvetrano. È libero. Tutti coloro che vogliono venire aunte possono venire. L'importante che lasciano le macchine. Sono autorizzati a entrare solamente forze dell'ordine, ambulanze e Vigili del Fuoco, i portatori di handicap. Inizia inizia esattamente dal primo cavalcavia che c'è dopo il ristorante Castello. Poi si bloccherà la via Cavallaro alla statale dell'incrocio dove c'è la 115. La stessa 115 sarà bloccata all'altezza della stradina che porta alla foce del Belice".

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    • Guarda l'intervista realizzata ieri al porticciolo di Marinella dalla Redazione di CNews.it:

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