Controlli dei NAS, sanzionate tre farmacie per mancata presentazione di documentazione

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-23

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, hanno effettuato una serie di controlli a delle farmacie del marsalese, in tre delle quali veniva riscontrata la mancanza presentazione della SCIA relativa all’istallazione di distributori automatici per il commercio di parafarmaci, posti nei pressi delle stesse. A ciascun esercizio commerciale veniva elevata una sanzione amministrativa di €3.098.