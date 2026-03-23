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Controlli dei NAS, sanzionate tre farmacie per mancata presentazione di documentazione

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-23

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Immagine articolo: Controlli dei NAS, sanzionate tre farmacie per mancata presentazione di documentazione

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, hanno effettuato una serie di controlli a delle farmacie del marsalese, in tre delle quali veniva riscontrata la mancanza presentazione della SCIA relativa all’istallazione di distributori automatici per il commercio di parafarmaci, posti nei pressi delle stesse. A ciascun esercizio commerciale veniva elevata una sanzione amministrativa di €3.098.

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