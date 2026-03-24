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Castelvetrano, parte il nuovo PUG: cittadini chiamati a partecipare

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-24

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L’Amministrazione comunale informa i cittadini che, tramite apposito avviso ufficiale, è stato avviato il processo di elaborazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Castelvetrano, successivamente alla fase di indagini preliminari, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, e dall’art. 26, comma 3 della L.R. 13 agosto 2020 n. 19 e successive modifiche. Si tratta di un momento decisivo per il futuro della città: il PUG è lo strumento strategico che definirà le direttrici di sviluppo urbanistico, territoriale e ambientale di Castelvetrano.

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    • In questa fase iniziale, l’Amministrazione intende favorire un percorso realmente partecipato, aperto al contributo di cittadini, professionisti, associazioni e portatori di interesse. I cittadini sono chiamati a partecipare attivamente al percorso di elaborazione del Piano Urbanistico Generale, presentando proposte e osservazioni che saranno valutate nella stesura del Documento preliminare.

    Per contribuire, sarà possibile compilare un questionario disponibile sul sito istituzionale del Comune o presso la IV Direzione (secondo piano) in via della Rosa. In alternativa, si potranno inviare contributi liberi agli indirizzi email

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    • protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it e vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it, oppure partecipare al forum dedicato attivo online.

    C’è tempo 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, avvenuta il 23 marzo 2026, per presentare le proprie proposte.

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