“Apicoltura per amore”, incontro con gli autori a Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-24

E' stato presentato venerdì 20 marzo 2026, alle ore 18:00, presso la sede sociale dell’Unitre di Castelvetrano (via Saporito 16), il volume “Apicoltura per amore. Sebastiano Pulvirenti, una vita per le api”, firmato da Giuseppe Salluzzo e Angela Sanfilippo.

L’incontro, promosso dall’Unitre Castelvetrano Selinunte, si è aperto con i saluti del presidente Giuseppe Ancona. Nel corso della serata gli autori, hanno dialogato con Giuseppe L. Bonanno ed Erasmo Miceli, offrendo al pubblico l’occasione di approfondire i contenuti del libro.

L’opera racconta la storia e le tecniche dell’apicoltura tradizionale in Sicilia, con particolare attenzione all’utilizzo delle arnie in ferula, attraverso la figura di Sebastiano Pulvirenti, simbolo di un sapere antico tramandato nel tempo.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di riflessione e valorizzazione delle tradizioni locali legate al mondo delle api e dell’apicoltura.