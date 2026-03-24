Classifica UEFA per nazioni, il peso dei club nel destino del calcio europeo

di: Luca Beni - del 2026-03-24

(ph. pixabay.com)

Il Portogallo è appena risalito al 6° posto nella classifica UEFA per nazioni, ufficialmente chiamata coefficiente UEFA per associazioni calcistiche. Dopo essere uscito dalla Top 6 nel 2023, questo ritorno è più di una semplice vittoria simbolica. Dimostra come continuità, pianificazione e rendimento a livello di club influenzino direttamente la posizione di un paese nel calcio europeo.

La classifica UEFA viene spesso citata da tifosi, opinionisti e federazioni, ma raramente spiegata in modo chiaro. Eppure svolge un ruolo decisivo nelle qualificazioni europee, nella sostenibilità finanziaria e nella competitività a lungo termine dei campionati.

Vediamo come funziona, in modo semplice.

Cos’è la classifica UEFA per nazioni?

La classifica UEFA per nazioni misura quanto bene si comportano i club di ciascun campionato nazionale nelle competizioni europee nell’arco di cinque stagioni.

Include i risultati di:

- UEFA Champions League

- UEFA Europa League

- UEFA Europa Conference League

Questa classifica non ha nulla a che fare con le nazionali. Si basa esclusivamente sulle prestazioni dei club nelle competizioni europee.

Ogni stagione, i club guadagnano punti per:

- vittorie e pareggi nelle partite

- qualificazione alla fase a gironi

- avanzamento nelle fasi a eliminazione diretta

Questi punti vengono sommati e poi mediati per paese. La finestra mobile di cinque anni significa che il sistema premia la continuità nel tempo, non il successo occasionale.

Nel calcio europeo, la costanza batte i momenti isolati di gloria. La classifica UEFA riflette esattamente questa realtà.

Perché la classifica UEFA per nazioni è importante?

Il coefficiente UEFA non è una semplice statistica simbolica. Ha conseguenze reali e strutturali per campionati e club.

Una posizione più alta significa:

- più club qualificati alle competizioni europee

- accesso diretto alle fasi a gironi, evitando i turni preliminari

- maggiore visibilità televisiva e premi economici più alti

- maggiore attrattività per giocatori, sponsor e investitori

- maggiore stabilità per i club che pianificano strategie su più stagioni

Per i campionati al di fuori delle tradizionali “Big Five”, questo sistema rappresenta spesso la differenza tra crescita e stagnazione.

La posizione del Portogallo nella classifica UEFA

Il Portogallo ha spesso ottenuto risultati superiori rispetto alle dimensioni della propria economia nel calcio europeo, grazie ai successi continentali di SL Benfica, FC Porto e Sporting CP.

Negli ultimi anni, però, la competizione è aumentata. I club olandesi, belgi e turchi hanno migliorato significativamente i loro risultati nelle competizioni europee, spingendo temporaneamente il Portogallo fuori dalla Top 6 nel 2023.

A gennaio 2026, il Portogallo è tornato al 6° posto nella classifica UEFA per nazioni.

Questo recupero riflette:

- migliori prestazioni nella fase a gironi

- punti conquistati in tutte e tre le competizioni UEFA

- contributi provenienti da più club, non da una sola grande stagione isolata

Quest’ultimo aspetto è molto più importante di quanto si pensi.

Come il coefficiente UEFA premia la continuità

Poiché la classifica viene calcolata su cinque stagioni, un solo anno eccezionale non è sufficiente.

Club e federazioni lo sanno bene:

- una stagione forte aiuta

- due stagioni negative pesano

- tre stagioni deboli possono far perdere l’accesso diretto alle competizioni europee

Il sistema costringe i campionati a ragionare sul lungo periodo. Pianificazione delle rose, disciplina finanziaria, investimenti nelle infrastrutture e maturità operativa diventano veri vantaggi competitivi.

Non è un caso. Il modello di ranking della UEFA è progettato per premiare ecosistemi calcistici sostenibili, non sorprese isolate.

Perché anche i club più piccoli beneficiano della classifica UEFA

L’impatto della classifica UEFA per nazioni va ben oltre i club più grandi.

Quando un paese sale nel ranking:

- anche i club più piccoli ottengono accesso alle competizioni europee

- meno turni preliminari riducono costi e rischi

- una visibilità anticipata aumenta ricavi e notorietà

- i campionati nazionali diventano complessivamente più competitivi

In pratica, la performance collettiva conta più della gloria individuale.

Quando un club vince in Europa, l’intero campionato ne beneficia. Questa è la logica alla base del modello di ranking UEFA.

Per questo motivo, i campionati che investono in standard condivisi, governance e qualità operativa tendono a ottenere risultati migliori rispetto a quelli che si affidano a successi isolati.

Guardando al futuro

Ho avuto la fortuna di assistere a diverse finali di UEFA Champions League nel corso degli anni. Sono esperienze indimenticabili, sia dal punto di vista emotivo che organizzativo. Tuttavia, non ho mai visto una squadra portoghese disputare una finale di Champions League dal vivo, allo stadio.

Succederà presto?

Il ritorno del Portogallo al 6° posto è certamente un risultato da celebrare, ma rimanere lì richiederà disciplina, pianificazione e continuità da parte di più club.

Perché il successo in Europa non si decide soltanto nei 90 minuti in campo.

È il risultato di sistemi, strutture e decisioni prese molto prima del calcio d’inizio.