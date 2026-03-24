Crisi Folgore, la consigliera Viola: "Servono risposte concrete, non parole"

di: Redazione - del 2026-03-24

La Folgore continua a rappresentare molto più di una semplice squadra di calcio: è un simbolo identitario, un punto di riferimento capace di unire un’intera comunità al di là dei risultati sportivi. Attraverso un post la consigliera del Comune di Castelvetrano Enza Viola cerca di sensibilizzare la situazione in cui versa la storica società castelvetranese.

"La Folgore, nel bene o nel male, resta la squadra del nostro paese. - ha pubblicato sul proprio social Enza Viola - Non è solo calcio: è il valore identitario di una comunità, qualcosa che ci rappresenta e ci unisce, al di là dei risultati. Proprio per questo dispiace vedere la situazione attuale: una società spesso lasciata sola, pochi investimenti e un atteggiamento che non sempre rispecchia ciò che questa maglia significa davvero. Ma per ripartire servono fatti, non solo parole. Serve gente che abbia voglia di investire, di credere davvero in questo progetto e di costruire qualcosa di solido. La Folgore può dare molto di più. E merita - conclude il post - di tornare a essere un motivo di orgoglio per tutto il paese".