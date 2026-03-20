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Addio a Enzo Militello, garbato e stimato commerciante castelvetranese

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del 2026-03-20

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Immagine articolo: Addio a Enzo Militello, garbato e stimato commerciante castelvetranese

Enzo Militello, per tutti semplicemente Enzo, si è spento all’età di 84 anni. Negli ultimi mesi aveva affrontato diversi problemi di salute che ne avevano provato il fisico, senza però intaccare il suo portamento elegante né la sua naturale cordialità.

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    • Imprenditore lungimirante, dopo le prime esperienze lavorative in un noto emporio cittadino, circa cinquant’anni fa aprì un negozio in via Cordova, a Castelvetrano. In breve tempo, quell’attività divenne un punto di riferimento per tutta la Valle del Belice. Tra ceramiche di grande pregio, articoli da regalo, quadri e complementi d’arredo, ogni dettaglio rifletteva gusto e raffinatezza. Enzo, con il suo stile inconfondibile e il suo garbo, accoglieva i clienti come un perfetto padrone di casa. Negli ultimi anni il negozio era stata trasferito in via Mazzini. La salma si trova presso la camera mortuaria dell'ospedale di Castelvetrano. 

    Lo ricorda dal proprio profilo Facebook, Enzo Leone: "Sinceramente addolorato avverto profondo smarrimento per la scomparsa di un amico di infanzia e compagno di scuola alle elementari. Garbato e rispettoso era gradevole conversare con lui sorseggiando un caffè che con particolare affetto mi ha sempre offerto nel suo accogliente negozio ricco di ottima merce. Bravissimo commerciante era anche colto e ricercato nel linguaggio; è stato per me sempre un piacere  andarlo a trovare anche senza la necessità di comprare qualcosa da lui suggerita con competenza e senza la pretesa di guadagnare. Un affettuoso abbraccio solidale ai familiari ai quali,assieme a tutti imiei, porgo sincere, sentite condoglianze. Enzo ciao!  Mi mancherai".

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    • I funerali si svolgeranno oggi, venerdì 20 marzo alle ore 15.30, presso la chiesa di San Francesco Di Paola a Castelvetrano

    Ai familiari della famiglia Militello le sentite condoglianze della Redazione di CastelvetranoNews.it

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