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Diga Trinità, incontro oggi per le criticità. Pochi agricoltori presenti. La nota del consigliere comunale Enza Viola

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-21

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Immagine articolo: Diga Trinità, incontro oggi per le criticità. Pochi agricoltori presenti. La nota del consigliere comunale Enza Viola

Oggi, presso la Diga Trinità, si è registrata la presenza di pochi agricoltori, unitamente a numerose forze dell’ordine e a diversi esponenti politici appartenenti a varie forze politiche. Tra i presenti: Enza Viola, in qualità di Consigliere comunale di Castelvetrano, esponente dell’Unione Coltivatori Italiani e della Consulta Spontanea dell’Agricoltura; l’Assessore all’Agricoltura del Comune di Castelvetrano, Ingrasciotta; i Sindaci dei Comuni di Campobello di Mazara e Petrosino; nonché l’On. Ciminnisi. Incontro fortemente voluto dall'Associazione Guardiani del Territorio, che hanno mantenuto alta l’attenzione su una questione fondamentale, soprattutto in un momento in cui si rischia di rivivere le criticità legate alla siccità già affrontate negli anni passati.

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    • La situazione resta delicata: i lavori risultano completati, ma si è ancora in attesa dei necessari provvedimenti autorizzativi per procedere alla chiusura delle paratie e alla successiva immissione dell’acqua indispensabile per garantire l’irrigazione estiva. Martedì è previsto un sopralluogo ministeriale, occasione in cui sarà fondamentale una presenza compatta dei produttori per sollecitare la definizione e la conclusione dell’iter amministrativo.

    Enza Viola, attraverso questa nota: "Propone di unire tutte le forze politiche del territorio e le rappresentanze del comparto agricolo al fine di trasmettere con urgenza una formale nota di sollecito al presidente Renato Schifani, in qualità di commissario straordinario per l’emergenza siccità, affinché voglia adottare con immediatezza ogni provvedimento contingibile e urgente necessario ad autorizzare quanto richiesto, anche nelle more delle determinazioni del Ministero competente. Ogni giorno di ritardo comporta una perdita irreversibile di risorsa idrica e compromette concretamente la stagione agricola. Non è più tollerabile che i tempi della burocrazia e lo scollamento tra istituzioni e territorio continuino a penalizzare un intero comparto produttivo".

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