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I bambini protagonisti della Festa di San Giuseppe, tra fede e semplicità

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di: Redazione - del 2026-03-22

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Immagine articolo: I bambini protagonisti della Festa di San Giuseppe, tra fede e semplicità

Protagonisti di questo significativo evento sono stati proprio i più piccoli, che con impegno, entusiasmo e semplicità hanno saputo rendere viva la figura di di San Giuseppe testimoniando il suo esempio di padre premuroso, lavoratore umile e uomo giusto. Attraverso recitazioni, gesti simbolici e la condivisione del pane, i bambini hanno trasmesso un messaggio autentico di fede, amore e solidarietà, coinvolgendo tutta la comunità.

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    • Evento svoltosi grazie al supporto della Confraternita di San Giuseppe per la collaborazione, così come allo Zoo Fattoria di Rosario Carimi per aver gentilmente messo a disposizione l’asinello Giuliano, presenza che ha reso ancora più suggestiva e significativa la rappresentazione. Fondamentale la partecipazione dell'Associazione Corteo Storico Santa Rita, a Casa leader, a Pasquale, a Noemi, Mirea e Sofia, al Cavaliere della Polizia di Stato Francesco Di Pasquale e a tutti coloro che hanno collaborato con generosità alla buona riuscita dell’iniziativa. Non va dimenticata la presenza delle famiglie, che hanno accompagnato i bambini in questo percorso, rendendo l’evento ancora più partecipato e significativo.

    La riuscita della manifestazione è stata segno di una comunità viva, capace di unirsi nella fede e nelle tradizioni, riscoprendo nei gesti semplici il valore della condivisione e della fraternità.

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