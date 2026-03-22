Castelvetrano, cresce il movimento del Futsal, in serie D vittoria importante del Belice 2025
di: Redazione - del 2026-03-22
Mentre la storica Castelvetranese Sicilia Futsal continua a lottare per un posto ai play-off del campionato di C2, uscita sconfitta ieri tra le mura amiche contro la capolista Dribbling per 3-4, arrivano segnali più che positivi dall’altra realtà cittadina. La neonata ASD Belice 2025, al suo primo anno in Serie D, conquista infatti una storica vittoria contro il Trapani For Future al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.
Partita di bassa classifica, ma giocata con grande voglia di rivalsa da entrambe le squadre. Il Belice, padrone di casa, parte con il giusto atteggiamento: squadra ordinata, costruzione dal basso e, dopo una fase iniziale di studio, arriva il vantaggio firmato dal numero 9 Maganã M.J., servito da un ispirato Misciasci, oggi particolarmente brillante e capace di mettere in difficoltà la difesa avversaria. 4-3 il risultato finale che da ai giovani castelvetranesi una grande soddisfazione.