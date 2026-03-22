Marinella, pescatori annunciano manifestazione di protesta giovedì 26 marzo. Limitati gli accessi alla borgata

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-22

Le condizioni in cui versa da tempo il porticciolo di Marinella, tali da impedire il regolare svolgimento dell’attività di pesca e che, allo stato, non risultano interventi risolutivi da parte delle Autorità competenti, porteranno ad azioni di protesta dei pescatori della marineria di Marinella. In tal senso è stata indetta una manifestazione di protesta pacifica, mediante limitazione degli accessi alla frazione di Marinella di Selinunte, consentiti esclusivamente ai mezzi autorizzati (Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, personale sanitario, ambulanze, soggetti con disabilità e residenti). La protesta, determinata dal perdurare dell’impossibilità di esercitare l’attività lavorativa, avrà carattere ad oltranza e cesserà esclusivamente a seguito dell’avvio degli interventi necessari al ripristino della navigabilità del porticciolo.

La manifestazione di protesta avverrà giovedì 26 marzo a partire dalle ore 7 ed interesserà la SS115, altezza primo cavalcavia (transito consentito verso Menfi e Campobello di Mazara), Via Cavallaro, all’intersezione con SS115; l'Accesso alla Riserva del Belice, all’intersezione con SS115.

"Per quanto concerne i visitatori in arrivo, si assicura - si legge nella nota diffusa - la fornitura di tutte le informazioni necessarie per consentire il raggiungimento della Borgata, del Parco Archeologico e delle strutture ricettive esclusivamente a piedi. Si precisa che la manifestazione avrà carattere pacifico; al fine di evitare disguidi con gli operatori turistici e commerciali, il comitato provvederà a darne preventiva comunicazione mediante apposita affissione di avvisi informativi".