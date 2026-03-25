  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Martino Bevande A3
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Rifugio sanitario chiuso, aumentano abbandoni e animali in strada. Appello di Enza Viola

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-03-25

Commenti
Immagine articolo: Rifugio sanitario chiuso, aumentano abbandoni e animali in strada. Appello di Enza Viola

La chiusura del Rifugio Sanitario sta producendo effetti sempre più gravi sul territorio, con ripercussioni sia sul benessere animale sia sulla sicurezza pubblica. Anni di impegno da parte dei volontari rischiano di essere vanificati, mentre il fenomeno degli abbandoni continua a crescere e, in assenza di adeguate campagne di sterilizzazione, il randagismo registra un preoccupante incremento. Dal suo profilo social, lancia l'allarme la consigliera di opposizione, Enza Viola.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • "La chiusura del Rifugio Sanitario ha avuto conseguenze devastanti per la nostra comunità. Il lavoro di anni dei volontari è stato distrutto. Gli abbandoni aumentano ogni giorno e, senza sterilizzazioni, il randagismo sta esplodendo. Cani e gatti vagano per le strade senza cure, senza protezione… e questo è un rischio anche per noi cittadini. Eppure, nessuno ne parla. Tutto scorre come se il problema non esistesse. Non possiamo più restare a guardare. Il Rifugio Sanitario DEVE riaprire subito. Servono personale qualificato, risorse adeguate e un piano concreto per: sterilizzazioni, cure veterinarie, prevenzione delle malattie e controllo del randagismo"

  • H7 test

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Bottega SOTTOZERO H2 dal 13 marzo 2026
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Processo Artemisia, assoluzione piena in appello per le imputate Barresi e Biondo

    Marinella, pescatori annunciano manifestazione di protesta giovedì 26 marzo. Limitati gli accessi alla borgata

    Controlli dei NAS, sanzionate tre farmacie per mancata presentazione di documentazione

    Referendum 2026, a Castelvetrano affluenza del 45,63%. Ha vinto il NO con quasi il 60%

    (VIDEO) Marinella, la protesta dei pescatori: "Da giovedì 26 marzo ZTL partirà dalla SS115"