Rifugio sanitario chiuso, aumentano abbandoni e animali in strada. Appello di Enza Viola

di: Redazione - del 2026-03-25

La chiusura del Rifugio Sanitario sta producendo effetti sempre più gravi sul territorio, con ripercussioni sia sul benessere animale sia sulla sicurezza pubblica. Anni di impegno da parte dei volontari rischiano di essere vanificati, mentre il fenomeno degli abbandoni continua a crescere e, in assenza di adeguate campagne di sterilizzazione, il randagismo registra un preoccupante incremento. Dal suo profilo social, lancia l'allarme la consigliera di opposizione, Enza Viola.

"La chiusura del Rifugio Sanitario ha avuto conseguenze devastanti per la nostra comunità. Il lavoro di anni dei volontari è stato distrutto. Gli abbandoni aumentano ogni giorno e, senza sterilizzazioni, il randagismo sta esplodendo. Cani e gatti vagano per le strade senza cure, senza protezione… e questo è un rischio anche per noi cittadini. Eppure, nessuno ne parla. Tutto scorre come se il problema non esistesse. Non possiamo più restare a guardare. Il Rifugio Sanitario DEVE riaprire subito. Servono personale qualificato, risorse adeguate e un piano concreto per: sterilizzazioni, cure veterinarie, prevenzione delle malattie e controllo del randagismo"