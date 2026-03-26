Castelvetrano, tragico incidente nei pressi dello svincolo di Santa Ninfa. Perde la vita Martino Fasulo

di: Redazione - del 2026-03-26

Un uomo è deceduto questa mattina a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lungo la SS119 nei pressi dello svincolo di Santa Ninfa-Castelvetrano Nord. La vittima, Martino Fasulo 49 anni, si trovava alla guida di una Fiat Panda e stava la SS in direzione Castelvetrano quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118. I sanitari hanno trasportato l’uomo in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. Nel frattempo era stato allertato anche l’elisoccorso per un eventuale trasferimento in un Trauma Center, ma le condizioni dell’uomo si sono rivelate troppo gravi: poco dopo, infatti, è sopraggiunto il decesso. Gli agenti della Polizia Stradale, sopraggiunti sul luogo dell'incidente, sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Il 49enne originario di Castelvetrano era vigile urbano a Palermo dopo essere stato tanti in servizio a Sciacca.