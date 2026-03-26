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Porto di Selinunte, protesta sospesa, la marineria apre al dialogo. La nota del Comitato Spontaneo dei Pescatori

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di: Redazione - del 2026-03-26

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Immagine articolo: Porto di Selinunte, protesta sospesa, la marineria apre al dialogo. La nota del Comitato Spontaneo dei Pescatori

Il Comitato Spontaneo dei Pescatori di Marinella di Selinunte comunica ufficialmente la sospensione della manifestazione di protesta e dei blocchi programmati per la giornata odierna. La decisione è stata assunta a seguito della convocazione urgente presso le sedi istituzionali. Nella mattinata di oggi è stato infatti fissato un incontro con S.E. il Prefetto di Trapani, a cui seguirà, nel primo pomeriggio, un tavolo tecnico a Palermo presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con l’Assessore competente. Un atto di responsabilità verso il territorio. I pescatori di Selinunte, pur provati da mesi di inattività forzata e paralisi economica, hanno scelto di compiere un significativo atto di apertura verso le istituzioni.

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    • "Il nostro senso di responsabilità verso la comunità e verso i visitatori della borgata ci spinge a dare un'ultima possibilità al dialogo politico — dichiarano i rappresentanti del Comitato — Non vogliamo il conflitto, ma soluzioni concrete per quello che è ormai diventato un monumento all’inerzia regionale".

    Il Comitato tiene tuttavia a precisare che la sospensione è da intendersi come temporanea. La Marineria attende risposte certe e immediate riguardo all'avvio dei lavori di rimozione della posidonia e della sabbia che rendono il porto inagibile e pericoloso. Qualora gli incontri odierni non dovessero produrre impegni formali, cronoprogrammi certi e lo sblocco immediato dei mezzi meccanici, la mobilitazione riprenderà ad oltranza con le modalità già annunciate, dalla precedente comunicazione del sottoscritto difensore. I Marinai di Selinunte non accetteranno più rimpalli di responsabilità o promesse prive di fondamento: il diritto al lavoro e la sicurezza del porto rimangono obiettivi non negoziabili.

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