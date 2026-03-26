Porto di Selinunte, protesta sospesa, la marineria apre al dialogo. La nota del Comitato Spontaneo dei Pescatori

di: Redazione - del 2026-03-26

Il Comitato Spontaneo dei Pescatori di Marinella di Selinunte comunica ufficialmente la sospensione della manifestazione di protesta e dei blocchi programmati per la giornata odierna. La decisione è stata assunta a seguito della convocazione urgente presso le sedi istituzionali. Nella mattinata di oggi è stato infatti fissato un incontro con S.E. il Prefetto di Trapani, a cui seguirà, nel primo pomeriggio, un tavolo tecnico a Palermo presso l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con l’Assessore competente. Un atto di responsabilità verso il territorio. I pescatori di Selinunte, pur provati da mesi di inattività forzata e paralisi economica, hanno scelto di compiere un significativo atto di apertura verso le istituzioni.

"Il nostro senso di responsabilità verso la comunità e verso i visitatori della borgata ci spinge a dare un'ultima possibilità al dialogo politico — dichiarano i rappresentanti del Comitato — Non vogliamo il conflitto, ma soluzioni concrete per quello che è ormai diventato un monumento all’inerzia regionale".

Il Comitato tiene tuttavia a precisare che la sospensione è da intendersi come temporanea. La Marineria attende risposte certe e immediate riguardo all'avvio dei lavori di rimozione della posidonia e della sabbia che rendono il porto inagibile e pericoloso. Qualora gli incontri odierni non dovessero produrre impegni formali, cronoprogrammi certi e lo sblocco immediato dei mezzi meccanici, la mobilitazione riprenderà ad oltranza con le modalità già annunciate, dalla precedente comunicazione del sottoscritto difensore. I Marinai di Selinunte non accetteranno più rimpalli di responsabilità o promesse prive di fondamento: il diritto al lavoro e la sicurezza del porto rimangono obiettivi non negoziabili.