Antimafia, 8 provvedimenti nel 2025, coinvolte diverse imprese trapanesi

del 2026-03-26

Dall’inizio dell’anno sono otto i provvedimenti adottati dalla Prefettura di Trapani per tutelare l’economia legale dal rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. Le misure, firmate dal prefetto Daniela Lupo, hanno portato alla definizione con esito interdittivo di dodici richieste sulla banca dati nazionale antimafia (BDNA).

Tra questi è stato adottato un provvedimento di prevenzione collaborativa sul conto di un’impresa agricola di Alcamo e un provvedimento di diniego di iscrizione nelle white list per una ditta operante nel settore del movimento terra, con sede ad Alcamo. I restanti sei provvedimenti interdittivi hanno riguardato un’associazione culturale e ditte attive in diversi ambiti economici: panificazione, vendita di frutta e verdura, coltivazione di una e cereali per foraggio e dell’allevamento di ovini e caprini. Le imprese interessate hanno sede nei comuni di Trapani, Campobello di Mazara, Marsala e Mazara del Vallo.