  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Martino Bevande A3
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Antimafia, 8 provvedimenti nel 2025, coinvolte diverse imprese trapanesi

Resta sempre aggiornato

del 2026-03-26

Commenti
Immagine articolo: Antimafia, 8 provvedimenti nel 2025, coinvolte diverse imprese trapanesi

Dall’inizio dell’anno sono otto i provvedimenti adottati dalla Prefettura di Trapani per tutelare l’economia legale dal rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. Le misure, firmate dal prefetto Daniela Lupo, hanno portato alla definizione con esito interdittivo di dodici richieste sulla banca dati nazionale antimafia (BDNA).

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Tra questi è stato adottato un provvedimento di prevenzione collaborativa sul conto di un’impresa agricola di Alcamo e un provvedimento di diniego di iscrizione nelle white list per una ditta operante nel settore del movimento terra, con sede ad Alcamo. I restanti sei provvedimenti interdittivi hanno riguardato un’associazione culturale e ditte attive in diversi ambiti economici: panificazione, vendita di frutta e verdura, coltivazione di una e cereali per foraggio e dell’allevamento di ovini e caprini. Le imprese interessate hanno sede nei comuni di Trapani, Campobello di Mazara, Marsala e Mazara del Vallo.

  • H7 test

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Bottega SOTTOZERO H2 dal 13 marzo 2026
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Castelvetrano, tragico incidente nei pressi dello svincolo di Santa Ninfa. Perde la vita Martino Fasulo

    Addio a Silvana Vespertino, per anni impiegata di negozi importanti a Castelvetrano

    Castelvetrano, interventi d’urgenza salvano la vita a due pazienti

    Marinella, pescatori annunciano manifestazione di protesta giovedì 26 marzo. Limitati gli accessi alla borgata

    Processo Artemisia, assoluzione piena in appello per le imputate Barresi e Biondo