Affitti brevi, la soglia dei due CIN che cambia le regole: cosa devono sapere i proprietari

di: Publiredazionale - del 2026-03-26

Il mercato degli affitti brevi continua a crescere in tutta Italia, trainato dalla domanda turistica e dalla possibilità, per molti proprietari, di ottenere rendimenti superiori rispetto alla locazione tradizionale. Tuttavia, dietro l’apparente semplicità della messa online di un immobile, si nasconde un quadro normativo sempre più articolato. Uno degli aspetti meno conosciuti riguarda la soglia dei due CIN (Codici Identificativi Nazionali): superarla può comportare conseguenze rilevanti sul piano fiscale e amministrativo.

Cos’è il CIN e perché è obbligatorio

Il CIN è il codice che identifica ufficialmente ogni immobile destinato agli affitti brevi o alle locazioni turistiche. Deve essere indicato negli annunci pubblicati sulle principali piattaforme digitali, oltre che in ogni forma di promozione online. La sua funzione è garantire trasparenza, contrastare l’abusivismo e facilitare i controlli fiscali. Oggi rappresenta un requisito imprescindibile per operare in regola.

La soglia dei due immobili: quando scatta l’attività d’impresa

Il punto critico emerge quando un proprietario gestisce più di due immobili con CIN. In

questo caso, l’attività può essere considerata non più occasionale o privata, ma organizzata

e continuativa. Tradotto in termini pratici, si può entrare nell’ambito dell’attività imprenditoriale.

Questo comporta:

- apertura della partita IVA

- iscrizione al Registro delle Imprese

- obblighi contabili strutturati

- possibile applicazione dell’IVA

- esclusione, in alcuni casi, dal regime della cedolare secca

Un passaggio che molti sottovalutano, ma che può cambiare radicalmente il carico fiscale e

burocratico del proprietario.

Il rischio del “fai da te”

La gestione diretta di più immobili, senza un adeguato supporto professionale, espone a

diversi rischi:

- errori nella gestione del CIN

- irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie

- contestazioni fiscali

- sanzioni amministrative

Il confine tra gestione privata e attività imprenditoriale non è sempre percepito con chiarezza, ma le conseguenze possono essere significative.

Perché cresce il ricorso alle società specializzate

Proprio alla luce di questa complessità normativa, sempre più proprietari scelgono di affidarsi a società specializzate nella gestione degli affitti brevi.

Strutture come DbR apartment operano già in regime d’impresa, con una gestione fiscale e amministrativa organizzata. Questo consente al proprietario di:

- evitare errori di inquadramento fiscale

- ridurre il rischio di sanzioni

- delegare la gestione operativa e burocratica

- ottimizzare la redditività dell’immobile

In molti casi, la gestione professionale non rappresenta un costo aggiuntivo, ma uno

strumento di tutela e di ottimizzazione economica.

Un mercato più regolamentato

Il settore degli affitti brevi sta entrando in una fase di maggiore regolamentazione e controllo. Per i proprietari, essere informati e strutturati non è più una scelta facoltativa, ma una necessità.

Comprendere la soglia dei due CIN e le implicazioni fiscali connesse significa prevenire

problemi futuri e valorizzare al meglio il proprio patrimonio immobiliare.

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