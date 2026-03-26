  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Martino Bevande A3
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Affitti brevi, la soglia dei due CIN che cambia le regole: cosa devono sapere i proprietari

Resta sempre aggiornato

di: Publiredazionale - del 2026-03-26

Commenti
Immagine articolo: Affitti brevi, la soglia dei due CIN che cambia le regole: cosa devono sapere i proprietari

Il mercato degli affitti brevi continua a crescere in tutta Italia, trainato dalla domanda turistica e dalla possibilità, per molti proprietari, di ottenere rendimenti superiori rispetto alla locazione tradizionale. Tuttavia, dietro l’apparente semplicità della messa online di un immobile, si nasconde un quadro normativo sempre più articolato. Uno degli aspetti meno conosciuti riguarda la soglia dei due CIN (Codici Identificativi Nazionali): superarla può comportare conseguenze rilevanti sul piano fiscale e amministrativo.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Cos’è il CIN e perché è obbligatorio

    Il CIN è il codice che identifica ufficialmente ogni immobile destinato agli affitti brevi o alle locazioni turistiche. Deve essere indicato negli annunci pubblicati sulle principali piattaforme digitali, oltre che in ogni forma di promozione online. La sua funzione è garantire trasparenza, contrastare l’abusivismo e facilitare i controlli fiscali. Oggi rappresenta un requisito imprescindibile per operare in regola.

  • H7 test

    • La soglia dei due immobili: quando scatta l’attività d’impresa

    Il punto critico emerge quando un proprietario gestisce più di due immobili con CIN. In
    questo caso, l’attività può essere considerata non più occasionale o privata, ma organizzata
    e continuativa. Tradotto in termini pratici, si può entrare nell’ambito dell’attività imprenditoriale.

    Questo comporta:

    - apertura della partita IVA
    - iscrizione al Registro delle Imprese
    - obblighi contabili strutturati
    - possibile applicazione dell’IVA
    - esclusione, in alcuni casi, dal regime della cedolare secca

    Un passaggio che molti sottovalutano, ma che può cambiare radicalmente il carico fiscale e
    burocratico del proprietario.

    Il rischio del “fai da te”

    La gestione diretta di più immobili, senza un adeguato supporto professionale, espone a
    diversi rischi:

    - errori nella gestione del CIN
    - irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie
    - contestazioni fiscali
    - sanzioni amministrative

    Il confine tra gestione privata e attività imprenditoriale non è sempre percepito con chiarezza, ma le conseguenze possono essere significative.

    Perché cresce il ricorso alle società specializzate

    Proprio alla luce di questa complessità normativa, sempre più proprietari scelgono di affidarsi a società specializzate nella gestione degli affitti brevi.

    Strutture come DbR apartment operano già in regime d’impresa, con una gestione fiscale e amministrativa organizzata. Questo consente al proprietario di:

    - evitare errori di inquadramento fiscale
    - ridurre il rischio di sanzioni
    - delegare la gestione operativa e burocratica
    - ottimizzare la redditività dell’immobile

    In molti casi, la gestione professionale non rappresenta un costo aggiuntivo, ma uno
    strumento di tutela e di ottimizzazione economica.

    Un mercato più regolamentato

    Il settore degli affitti brevi sta entrando in una fase di maggiore regolamentazione e controllo. Per i proprietari, essere informati e strutturati non è più una scelta facoltativa, ma una necessità.

    Comprendere la soglia dei due CIN e le implicazioni fiscali connesse significa prevenire
    problemi futuri e valorizzare al meglio il proprio patrimonio immobiliare.

    Per la gestione professionale della tua casa vacanza puoi rivolgerti a Casa Azzurra Apartments

    Telefono +39 388 757 1239
    Email: casaazzurraapartments@gmail.com

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Bottega SOTTOZERO H2 dal 13 marzo 2026
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Castelvetrano, tragico incidente nei pressi dello svincolo di Santa Ninfa. Perde la vita Martino Fasulo

    Addio a Silvana Vespertino, per anni impiegata di negozi importanti a Castelvetrano

    Menfi e Santa Margherita in lutto per Baldo Interrante, ex luogotenente della GdF. Aveva svolto servizio anche CVetrano

    Castelvetrano, interventi d’urgenza salvano la vita a due pazienti

    Lo schianto, la chiamata alla madre e poi il decesso. La tragica morte dell'Ispettore di PM Martino Fasulo