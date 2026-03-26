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Menfi e Santa Margherita in lutto per Baldo Interrante, ex luogotenente della GdF. Aveva svolto servizio anche CVetrano

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del 2026-03-26

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Immagine articolo: Menfi e Santa Margherita in lutto per Baldo Interrante, ex luogotenente della GdF. Aveva svolto servizio anche CVetrano

(ph. il futuro dipende da te)

Le comunità di Menfi e Santa Margherita Belice sono in lutto per la scomparsa di Baldo Interrante, 63 anni, finanziere in pensione e figura stimata per il suo lungo servizio nello Stato e per il forte legame con la famiglia. A darne il triste annuncio sono stati la moglie Maria Giambalvo e i figli Samuele e Giada. “Oggi è stato chiamato nella casa del Padre”, si legge nel necrologio diffuso dai familiari.

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    • Solo pochi giorni fa, Interrante si trovava a Torino insieme ai suoi cari per celebrare un momento di grande gioia: la laurea magistrale della figlia Giada in Ingegneria Chimica e dei Processi Sostenibili al Politecnico. Un traguardo che aveva voluto condividere pubblicamente con parole di orgoglio e affetto, sottolineando i sacrifici e l’impegno che avevano accompagnato quel percorso.

    Nato a Menfi nel 1962, Baldassare Interrante aveva intrapreso la carriera nella Guardia di Finanza nel 1985, dopo il diploma di ragioniere, arruolandosi presso la Compagnia Allievi Finanzieri di Portoferraio. Nel corso di una carriera durata 37 anni ha ricoperto diversi incarichi, prestando servizio in varie sedi tra cui Roma, Cuneo, Salerno e Castelvetrano.

    La sua progressione professionale lo ha portato a raggiungere nel 2017 il grado di Luogotenente Cariche Speciali, prima del pensionamento avvenuto il primo aprile 2022. Uomo delle istituzioni e padre di famiglia, Interrante lascia un ricordo profondo in quanti lo hanno conosciuto, sia nell’ambito professionale che nella vita privata.

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