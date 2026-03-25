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Casa trasformata in base per lo spaccio, trovati hashish e munizioni in casa. Arrestato trapanese

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-25

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Immagine articolo: Casa trasformata in base per lo spaccio, trovati hashish e munizioni in casa. Arrestato trapanese

Un uomo residente a Trapani è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al momento dell’intervento, il soggetto era già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora. Il controllo è stato eseguito presso l’abitazione dell’uomo, dove gli agenti hanno subito notato, su un tavolino della camera da letto, una pistola “scacciacani” priva del tappo rosso e due caricatori ad aria compressa. Il ritrovamento ha indotto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti.

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    • Nel corso della perquisizione sono state rinvenute anche munizioni da caccia, elemento che ha ulteriormente aggravato la posizione dell’indagato. All’interno dell’appartamento, inoltre, è stato individuato un sistema di videosorveglianza composto da due telecamere puntate sul portone d’ingresso del palazzo e sulla strada, presumibilmente utilizzato per monitorare eventuali controlli delle forze dell’ordine.

    La successiva ispezione ha permesso di scoprire, occultati nel cassone della serranda di una stanza, circa 20 grammi di hashish insieme a materiale ritenuto idoneo al confezionamento e alla distribuzione della sostanza.

    L’uomo è stato quindi tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Come previsto dalla legge, la sua posizione resta al vaglio degli inquirenti e vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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