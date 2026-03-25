  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Martino Bevande A3
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Castelvetrano, bando per l’assegnazione gratuita di locali nel centro storico

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-25

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, bando per l’assegnazione gratuita di locali nel centro storico

Pubblicato bando per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito dei locali comunali ubicati nel Centro Storico di Castelvetrano sul sito istituzionale del Comune, nelle sezioni “Avvisi”, “Amministrazione Trasparente” e “Bandi di gara”, oltre che all’Albo Pretorio online.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Responsabile del procedimento è l’architetto Pasquale Calamia, dirigente della Direzione VI del Comune di Castelvetrano. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici competenti negli orari di apertura al pubblico. Richieste di chiarimento o osservazioni utili alla formulazione dell’offerta dovranno essere inoltrate esclusivamente in forma scritta, nel rispetto della normativa sulla privacy, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

    Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente tutta la documentazione richiesta. Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Castelvetrano – Direzione VI e consegnato, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo di Piazza Umberto I n. 5 entro le ore 12:00 del 17 aprile 2026. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito.

  • H7 test

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Bottega SOTTOZERO H2 dal 13 marzo 2026
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • a4 lisciandra
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Processo Artemisia, assoluzione piena in appello per le imputate Barresi e Biondo

    Marinella, pescatori annunciano manifestazione di protesta giovedì 26 marzo. Limitati gli accessi alla borgata

    Controlli dei NAS, sanzionate tre farmacie per mancata presentazione di documentazione

    Referendum 2026, a Castelvetrano affluenza del 45,63%. Ha vinto il NO con quasi il 60%

    (VIDEO) Marinella, la protesta dei pescatori: "Da giovedì 26 marzo ZTL partirà dalla SS115"