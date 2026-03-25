Castelvetrano, bando per l’assegnazione gratuita di locali nel centro storico

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-25

Pubblicato bando per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito dei locali comunali ubicati nel Centro Storico di Castelvetrano sul sito istituzionale del Comune, nelle sezioni “Avvisi”, “Amministrazione Trasparente” e “Bandi di gara”, oltre che all’Albo Pretorio online.

Responsabile del procedimento è l’architetto Pasquale Calamia, dirigente della Direzione VI del Comune di Castelvetrano. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici competenti negli orari di apertura al pubblico. Richieste di chiarimento o osservazioni utili alla formulazione dell’offerta dovranno essere inoltrate esclusivamente in forma scritta, nel rispetto della normativa sulla privacy, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente tutta la documentazione richiesta. Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Castelvetrano – Direzione VI e consegnato, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo di Piazza Umberto I n. 5 entro le ore 12:00 del 17 aprile 2026. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito.