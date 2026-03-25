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Sport e legalità a Castelvetrano: in arrivo il XIII Torneo “Memorial Antonio Zanda”

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-25

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Immagine articolo: Sport e legalità a Castelvetrano: in arrivo il XIII Torneo “Memorial Antonio Zanda”

Lo sport come linguaggio universale di riscatto civile e dialogo con le nuove generazioni: torna il 15 maggio 2026, a partire dalle ore 09:00, l’appuntamento con il “XIII Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda”. La manifestazione, organizzata dall’Associazione A.S. Civitas, si terrà presso lo Stadio Comunale “Paolo Marino” di Castelvetrano.

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    • Giunta alla sua tredicesima edizione, l’iniziativa si conferma un pilastro nel panorama regionale per la promozione della cultura della legalità. Il cuore pulsante della mattinata sarà l’atteso incontro di calcio che vedrà scendere in campo una rappresentativa di Magistrati della Corte d’Appello di Palermo e l’A.S. Civitas, un confronto simbolico che unisce società civile e rappresentanti delle Istituzioni sotto il segno del fair play.

    Un’edizione tra musica e spettacolo Oltre all’impegno sportivo, la XIII edizione promette un programma dinamico pensato per coinvolgere attivamente i giovani. L’A.S. Civitas, sottolinea come la missione dell’evento sia quella di trasmettere fiducia nelle Istituzioni attraverso un mix di sport, musica e intrattenimento. La manifestazione vedrà infatti la partecipazione di noti personaggi dello spettacolo e volti del panorama artistico nazionale, pronti a portare la propria testimonianza ai ragazzi delle scuole e alla cittadinanza presente.

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    • L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle scuole e alle associazioni del territorio per trasformare lo stadio "Paolo Marino" in un coro unanime di partecipazione e memoria.

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