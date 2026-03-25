Addio a Silvana Vespertino, per anni impiegata di negozi importanti a Castelvetrano

di: Redazione - del 2026-03-25

Sì è spenta all'età di 66 anni Silvana Vespertino, persona molto conosciuta a Castelvetrano per il suo lungo impiego presso i più importanti negozi di abbigliamento della città dopo l'inizio dell'attività lavorativa in uffici postali del nord Italia. Silvana è deceduta a Villa Sofia a Palermo dopo un importante intervento chirurgico al cuore, durato parecchie ore. Infatti alla donna era stata trapiantata una valvola aortica giunta in Sicilia dall'America.

L'operazione sembrava essere riuscita bene tant’è che amici di Castelvetrano già l'avevano sentita telefonicamente. Poi le complicanze, dovute probabilmente al rigetto post trapianto ed il decesso. Lascia un grande vuoto alle persone che l'avevano conosciuta e che ne hanno apprezzato la gentilezza e soprattutto la sua autoironia.