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Castelvetrano, interventi d’urgenza salvano la vita a due pazienti

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di: Francesca Capizzi - del 2026-03-25

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Immagine articolo: Castelvetrano, interventi d’urgenza salvano la vita a due pazienti

Due interventi chirurgici d’urgenza sono stati eseguiti con successo all’Ospedale di Castelvetrano, consentendo di salvare la vita a due pazienti in condizioni gravi. Le operazioni, particolarmente complesse, sono state portate a termine dall’Unità operativa di Chirurgia. Secondo quanto reso noto, nel 2025 il reparto ha già effettuato oltre 800 interventi, di cui circa 300 in emergenza. L’attività conferma il ruolo strategico della struttura sanitaria come punto di riferimento per il territorio.

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    • Due interventi chirurgici d’urgenza sono stati eseguiti con successo all’ospedale di Castelvetrano, consentendo di salvare la vita a due pazienti in condizioni gravi. Le operazioni, particolarmente complesse, sono state portate a termine dall’Unità operativa di Chirurgia. Secondo quanto reso noto, nel 2025 il reparto ha già effettuato oltre 800 interventi, di cui circa 300 in emergenza. L’attività conferma il ruolo strategico della struttura sanitaria come punto di riferimento per il territorio.

    All’ospedale di Castelvetrano, l’Unità operativa di Chirurgia continua a distinguersi per interventi delicati e tempestivi. Due recenti operazioni d’urgenza hanno permesso di salvare la vita a due pazienti, confermando l’elevato livello di competenza del reparto. I casi, particolarmente complessi, sono stati affrontati con successo grazie al lavoro coordinato dell’équipe medica. Si tratta di interventi eseguiti in condizioni critiche, che hanno richiesto rapidità decisionale, precisione tecnica e grande esperienza.

    Secondo i dati forniti dal reparto, nel 2025 sono già stati effettuati oltre 800 interventi, di cui circa 300 in regime d’urgenza. Numeri che testimoniano un’attività intensa e un punto di riferimento fondamentale per il territorio. I medici sottolineano come il lavoro di squadra sia determinante in situazioni così delicate. L’organizzazione efficiente e la professionalità degli operatori sanitari consentono di affrontare anche i casi più difficili, offrendo ai pazienti le migliori possibilità di cura. Questi risultati confermano il ruolo centrale dell’ospedale nella rete sanitaria locale, capace di garantire interventi tempestivi e di alta qualità anche nelle emergenze più gravi.

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