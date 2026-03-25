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Castelvetrano, la Diga Trinità sale a 64 metri, ok temporaneo del Ministero

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di: Redazione - del 2026-03-25

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Immagine articolo: Castelvetrano, la Diga Trinità sale a 64 metri, ok temporaneo del Ministero

Una decisione attesa da mesi, maturata dopo proteste, verifiche tecniche e interventi urgenti: la diga Trinità di Castelvetrano potrà finalmente aumentare la propria capacità di accumulo. Il Ministero delle Infrastrutture ha autorizzato l’innalzamento del livello dell’invaso da 62 a 64 metri sul livello del mare. Si tratta però di un via libera temporaneo, valido per un anno, durante il quale saranno monitorate le condizioni di sicurezza in vista di interventi strutturali più ampi.

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    • L’aumento della quota consentirà di recuperare una risorsa fondamentale in un’area da tempo segnata dalla crisi idrica. La diga potrà immagazzinare circa 2,6 milioni di metri cubi d’acqua in più, che si aggiungono agli 1,6 milioni già presenti. Un incremento significativo, soprattutto per l’irrigazione e per gli agricoltori della Valle del Belìce. Determinante è stato il sopralluogo dei tecnici ministeriali, che hanno accertato il miglioramento delle condizioni di sicurezza dopo lavori urgenti per circa 1,25 milioni di euro. Questo permetterà anche la chiusura delle paratie finora necessarie per far defluire l’acqua.

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