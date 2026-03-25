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Salta il blocco dei pescatori all’ingresso di Marinella. Previsto incontro con il Prefetto

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di: Redazione - del 2026-03-25

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Immagine articolo: Salta il blocco dei pescatori all’ingresso di Marinella. Previsto incontro con il Prefetto

Era stato annunciato nei giorni scorsi un blocco "pacifico" fin dalla SS 115 per Marinella da parte dei pescatori della locale marineria, rappresentata dal Cooperativa Marinella Pesca per domani 26 marzo a partire dalle 7 del mattino. Niente più blocco all’ingresso di Marinella da parte dei pescatori ma un presidio pacifico all’ingresso della borgata.

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    • Lo stop al blocco dopo l’invito del Prefetto a rivedere la forma di protesta con l’invito a presenziare all’incontro domani alle 11 in Prefettura e successivamente a Palermo con l’Assessorato di competenza per discutere le forme di intervento in favore del porto. “All’ingresso di Marinella saremo presenti - ha dichiarato Carlo Barraco - per fare sentire la nostra presenza e sensibilizzare le autorità sul problema del porto”.

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