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Campionati Regionali Master FIN, trionfo per la Sport Winner di Menfi

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-26

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Immagine articolo: Campionati Regionali Master FIN, trionfo per la Sport Winner di Menfi

La manifestazione sportiva con la presenza di 36 società e 598 atleti provenienti da tutta la Sicilia è di fatto la competizione più importante del circuito Regionale Federale. ​Il weekend del 21 e 22 marzo ha segnato un traguardo straordinario per l’Associazione Sport Winner della Piscina Comunale di Menfi. Sotto la guida tecnica del Mister Salvatore Lucania, i nostri 12 atleti hanno trasformato mesi di allenamento in una pioggia di medaglie ai Campionati Regionali Master FIN. La spedizione menfitana ha ottenuto piazzamenti di prestigio, confermando l'alto livello tecnico dei propri tesserati.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Le grandi medaglie conquistate:
    ​Piergiorgio Guzzo (M40): Medaglia d'Oro nei 50m Farfalla.
    ​Alessia Gariti (M25): Medaglia d'Oro nei 200m Rana e Medaglia di Bronzo nei 400m Stile Libero.
    ​Nicolò Tarantino (M35): Doppia Medaglia d'Argento nei 200m Dorso e nei 50m Dorso.
    ​Filippo Taffari (M20): Medaglia d'Argento nei 100m Misti e Medaglia di Bronzo nei 100m Rana.
    ​Maurizio Primiero (M65): Medaglia di Bronzo nei 200m Stile Libero.
    Alessandra Li Petri (M20):Medaglia di Bronzo che ha offerto una solida prestazione nella specialità dei 200m Dorso.

    Oltre ai successi individuali, a determinare l’ottimo posizionamento della società è stata la compattezza dell'intera squadra. Hanno contribuito attivamente al risultato collettivo, gareggiando con determinazione, gli atleti: Salvatore Stabile (M50), Giovanni Como (M40), Calogero Di Giovanna (M40), Salvatore Lucania (M35), Domenico Mistretta (M35) e Luca Mustacchia (M35).

  • H7 test

    • ​L'impegno dimostrato da tutti i dodici rappresentanti della Sport Winner Piscina Comunale Menfi sottolinea ancora una volta l'importanza dello sport come veicolo di aggregazione e superamento dei propri limiti, portando con orgoglio il nome della comunità locale sul palcoscenico regionale.

    Di seguito tutte le posizioni nel dettaglio:

    Di Giovanna Calogero 
    800m stile libero M40 p. 4°
    200m stile rana M40 p.5° 

    Mustacchia Luca 
    50m rana M35 p.5°
    50m farfalla M35 p.7°

    Guzzo Piergiorgio
    50m farfalla M40 p.1°
    50m stile libero M40 p.4°

    Stabile Salvatore 
    50m stile libero M50 p.8°
    50m farfalla M50 p.10° 

    Taffari Filippo 
    100m mix M20 p.2°
    100m rana M20 p.3° 

    Lucania Salvatore 
    100m mix M35 p.4°
    50m stile libero M35 p.4°

    Li Petri Alessandra 
    200m Dorso M20 p.3°
    200m stile libero M20 p.5° 

    Tarantino Nicolò
    200m Dorso M35 p.2°
    50m Dorso M35 p.2°

    Como Giovanni
    100m mix M40 p.4°
    100m stile libero M40 p.15°

    Mistretta Domenico
    100m rana M35 p.4°
    200m stile libero M35 p.6°

    Primiero Maurizio 
    200m stile libero M65 p.3°
    50m stile libero M65 p.6°

    Gariti Alessia 
    200m rana M25 p.1°
    400m stile libero M25 p.3°

    Staffette 
    4x50m mix M120 p.7°
    4x50m stile libero M200 p.7°

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