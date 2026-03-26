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Salemi, topi a scuola, slitta il rientro degli studenti

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di: Redazione - del 2026-03-26

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Immagine articolo: Salemi, topi a scuola, slitta il rientro degli studenti

A Salemi resta chiuso per un giorno in più l’istituto comprensivo Garibaldi-Giovanni Paolo II. Dopo la sospensione delle lezioni dovuta al referendum, gli studenti sarebbero dovuti rientrare in aula, ma il ritorno è stato posticipato per consentire interventi di derattizzazione. La decisione è arrivata in seguito all’avvistamento di alcuni roditori nei locali scolastici. La presenza dei topi è stata segnalata proprio durante la giornata elettorale, in cui l’edificio ospitava quattro seggi, senza tuttavia compromettere il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

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    • Il Comune è intervenuto tempestivamente, attivando le procedure previste dalle normative sanitarie a tutela dell’igiene e della salute pubblica. Una ditta specializzata ha completato le operazioni di derattizzazione, installando anche trappole che hanno consentito la cattura degli animali.

    Il sindaco Vito Scalisi ha firmato un’ordinanza urgente per gestire la situazione, poi recepita dalla dirigenza scolastica. Allo stesso tempo, l’amministrazione ha invitato a evitare allarmismi, sottolineando che si è trattato della presenza di pochi esemplari di piccole dimensioni. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, non vi erano segnali evidenti che facessero prevedere la necessità di un nuovo intervento straordinario, anche perché analoghe operazioni di prevenzione erano state effettuate nei mesi precedenti, in occasione delle festività natalizie e della pausa di Carnevale.

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