Lo schianto, la chiamata alla madre e poi il decesso. La tragica morte dell'Ispettore di PM Martino Fasulo

di: Elio Indelicato - del 2026-03-27

Tragico incidente stradale nelle prime ore di ieri sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo. A perdere la vita un Ispettore di Polizia municipale Martino Fasulo di 49 anni originario di Castelvetrano per parenti e amici Mario. L’ispettore intorno alle sei del mattino, stava facendo ritorno da Palerno con la sua Fiat Panda per dirigersi a Castelvetrano dove abitava nella Via Ferrigno. Giunto al km 83 nei pressi dello svincolo per Castelvetrano per cause in fase di accertamento , ha perso il controllo dell’utilitaria e dopo aver divelto il piantone del guard rail, è andato a finire in una leggera scarpata contro il muretto di cemento del canalone delle acque piovane, attiguo al tratto autostradale.

L’Ispettore di Polizia Municipale nonostante il forte impatto e prima di perdere conoscenza avrebbe avuto la forza di chiamare la madre residente a Palermo per comunicargli che aveva avuto un incidente. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e la squadra dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano che hanno usato il divaricatore e le cesoie per estrarre l’uomo dalle lamiere, ancora in vita e in stato confusionale.

In un primo tempo dagli addetti al soccorso era stato prospettato l’arrivo dell’elisoccorso che avrebbe dovuto atterrare sull’autostrada, con problemi logistici di chiusura al traffico in quel punto vicino alle due gallerie. Poi la decisione di portare l’uomo subito all’Ospedale di Castelvetrano per le cure urgenti del caso. Purtroppo nonostante il pronto intervento dei sanitari a causa delle importanti lesioni l’uomo non ce l’ha fatta.

Martino Fasulo aveva superato il concorso di Vigile Urbano a Verona dove ha lavorato e abitato per tanti anni. Poi la decisione di scendere in Sicilia dove ha prestato servizio per anni a Sciacca. Non è facile risalire alle cause dell’incidente autonomo, se non ad un improvviso malore o ad un colpo di sonno visto l’orario e anche le buone condizioni del fondo stradale.

Da circa sei mesi aveva preso servizio a Palermo, città in cui aveva la possibilità anche d’incontrare la madre ma spesso faceva ritorno a Castelvetrano dove abitava da solo. ”Era un amico vero sempre disponibile, allegro": lo ricorda la persona a lui più vicina Davide Sciortino. Da giovane Mario aveva giocato a calcio per una società sportiva di Castelvetrano, anche se poi ha lasciato la sua città natale per motivi di lavoro.

La moto, una Transalp 600, fuori dal servizio era la sua vera passione. In camera mortuaria una tragedia tra i familiari. Era figlio unico e la madre distrutta non ha fatto altro che gridare per

fare scendere dei medici ”per curare suo figlio che stava male”. La donna è stata assistita dal personale medico e da psicologi arrivati a sostegno della stessa per evitare gesti di autolesionismo.

Sul posto anche il Sindaco Giovanni Lentini per porgere le condoglianze alla madre dell’ispettore Giuseppina Lo Bocchiaro per tantissimi anni in servizio al Comune di Castelvetrano. Le indagini del sinistro stradale sono condotte dalla Polizia Stradale intervenuta sul posto.

Servizi Funebri ed Ambulanza h24 Cappadonna di Castelvetrano comunicano che i funerali si svolgeranno, domani, sabato 28 marzo alle ore 15 presso la Chiesa Madre di Castelvetrano.