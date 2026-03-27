(VIDEO) “L’annuncio del blocco stradale una provocazione per sensibilizzare le istituzioni. Importante risultato ieri in Regione”

di: Redazione - del 2026-03-27

L'annuncio del blocco, ha sortito l'effetto sperato per la questione relative alle alghe che tengono ostaggio le barche dei pescatori di Marinella di Selinunte. Infatti la notizia più rilevante arriva dall’incontro di Palermo tra la delegata comunale, l'Assessore Monia Rubbino in compagnia della consigliera Gabriella Marchese, il Presidente della Cooperativa dei pescatori Carlo Barraco e i vertici dell’Assessorato alla presenza dell'Onorevole Tony Scilla. La Regione ha promesso di accelerare: entro pochi giorni dovrebbe partire un primo dragaggio per consentire alle barche di uscire dal porto. Per avviare i lavori servirà una variante ad un decreto di dicembre, destinando fondi già previsti al dragaggio dell’imboccatura. Decisivo sarebbe stato il coinvolgimento di Prefettura e Assessorato.

Le parole dell'On. Scilla: "Va ringraziato il governo regionale, il Presidente Schifani, l'Assessore Aricò, oggi abbiamo incontrato appunto in Assessorato, i vertici dell'Assessorato per dare una risposta immediata, quindi dragare il porto, smaltire le alghe che ci sono, però stavolta finito questo momento emergenziale bisogna rilanciare con una soluzione definitiva. In assessorato con il capo di gabinetto dell'assessore, col segretario particolare, col dirigente generale si farà un intervento quindi una variante al progetto di smaltimento che era in itinere di 526 mila euro già erano stati deliberati. Quindi si farà il dragaggio che comporterà lo smaltimento. A questo punto non si può continuare con l'emergenza risolta, ripeto, questo momento, bisogna avere la capacità politica-amministrativa di sederci intorno a un tavolo il Comune di Castelvetrano, l'amministrazione regionale, tutti gli enti interessati per trovare una soluzione affinché si risolva definitivamente questo problema di un porto che oggettivamente è nato male".

Il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini: "Il finanziamento di 526 mila euro ero fatto con decreto del 29 dicembre per eliminare le alghe che erano state accumulate sul molo quando ci fu il dragaggio l'anno scorso. Bisognava variarlo perché oggi è necessario fare il dragaggio per restituire l'agibilità del porto alle buone e giuste esigenze dei pescatori. Oggi sono state comprese a livello regionale e quindi, come ha detto Schilla, si sono impegnati a fare un'integrazione del finanziamento prevedendo anche il dragaggio".

Carlo Barraco, Presidente Coop. Marinella Pesca: "E' stata una provocazione e ci siamo riusciti. Siamo stati contattati anche da un altro avvocato, Rai e tv. Debbo dare atto che stamattina c'è stata la massima disponibilità da parte dell'assessorato, anche perché c'è l'impegno forte dalle del Presidente della Regione, grazie all'intervento dell'On.Toni Scilla. I tecnici verranno a Selinunte per vedere qual'è la soluzione migliore per impiantare un discorso più importante. Io sono convinto che stavolta c'è l'impegno serio per poter risolvere a brevi giorni".