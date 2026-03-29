Auto avvolta dalle fiamme sull’A-29 tra Santa Ninfa e CVetrano. A bordo un uomo

del 2026-03-29

Auto a fuoco lungo l’A-29 nel pomeriggio di oggi. A bordo del mezzo una Jeep Renegade un commerciante tunisino 67enne. L’uomo, poco prima dello svincolo di Castelvetrano in direzione Mazara del Vallo, durante la percorrenza ha riscontrato fumo che usciva dal Vano anteriore. Prontamente ha arrestato il veicolo accostandosi.

Nel giro di pochi minuti l’auto è stata avvolta dalle fiamme ed è andata completamente distrutta. Sul posto i vigili del fuoco di Castelvetrano per le operazioni di spegnimento del mezzo. In conseguenza dell'incendio, il traffico ha subito dei rallentamenti.