Castelvetrano, emergenza idrica rientrata, riprende la normale erogazione

di: Redazione - del 2026-03-30

È rientrata l’emergenza idrica e il sistema acquedottistico è tornato alle normali condizioni di funzionamento. Da oggi, l’erogazione dell’acqua segue nuovamente la consueta programmazione: nel centro storico (Zona A) dalle 7:30 alle 10:30, mentre nelle aree periferiche (Zona B) dalle 17:00 alle 20:00.

Le autorità ringraziano i cittadini per la collaborazione e il senso civico dimostrati durante la fase di criticità. Lo comunica il Sindaco Lentini dalla propria pagina social istituzionale.