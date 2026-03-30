Frana a Niscemi, raccolti oltre 12 mila euro da iniziativa AVO Sicilia

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-30

Supera i 12.500 euro la raccolta fondi promossa da AVO Sicilia a favore della comunità di Niscemi, colpita dalla recente frana che ha messo in difficoltà il territorio e la popolazione. In meno di due mesi, grazie al contributo di cittadini, volontari e associazioni, sono stati raccolti 12.500,50 euro. Le risorse saranno destinate a un progetto di sostegno alla comunità locale, che verrà definito in collaborazione con l’amministrazione comunale, con particolare attenzione a bambini, giovani e persone con disabilità.

AVO Sicilia, insieme alle 16 sedi territoriali, rinnova il proprio impegno a supporto delle realtà in difficoltà, lanciando un appello a istituzioni e Terzo Settore affinché continuino a sostenere percorsi di sviluppo e coesione sociale nell’isola. “La risposta è stata concreta e partecipata”, ha sottolineato la presidente Cetty Moscatt, evidenziando come l’iniziativa rappresenti non solo un risultato economico, ma anche un segnale di coesione e solidarietà.