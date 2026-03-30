Autismo e comunicazione, convegno a Castelvetrano per promuovere l’inclusione

di: Redazione - del 2026-03-30

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, l’amministrazione comunale di Castelvetrano promuove un convegno dal titolo “Autismo e comunicazione: strumenti, strategie e inclusione”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 2 aprile 2026 alle ore 17:30 presso il Teatro Selinus. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti e operatori del settore, con l’obiettivo di approfondire i temi legati all’autismo e fornire strumenti utili a famiglie, scuola e comunità.

L’iniziativa rappresenta un momento di sensibilizzazione volto a favorire percorsi concreti di inclusione e partecipazione, confermando l’impegno dell’amministrazione per una città sempre più attenta ai bisogni di tutti.