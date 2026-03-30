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Castelvetrano, ok alla riqualificazione del campo alternativo

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-30

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Immagine articolo: Castelvetrano, ok alla riqualificazione del campo alternativo

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 26/03/2026, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lentini ha riconosciuto l’interesse pubblico per il progetto di ristrutturazione e ammodernamento del campo di calcio alternativo “Franco Lombardo”, presentato dall’A.S.D. Polisportiva Aurora. Il progetto della Polisportiva punta a trasformare l’impianto in una vera e propria cittadella dello sport, capace di offrire nuove opportunità soprattutto ai giovani e alle famiglie. È previsto il recupero della struttura esistente e la realizzazione di nuovi spazi per diverse discipline, rendendo l’area un punto di riferimento stabile per lo sport e l’aggregazione.

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    • Si tratta di un risultato particolarmente significativo se si considera che il “Franco Lombardo” versa in stato di abbandono da oltre un decennio, anche a causa di una serie di cavilli burocratici che ne hanno impedito nel tempo il rilancio. Ostacoli che l’attuale Amministrazione è riuscita a superare, sbloccando finalmente una situazione ferma da anni e restituendo una prospettiva concreta a un’area importante della città.

    Un segnale chiaro: lo sport torna ad essere una priorità per la crescita sociale della città. L’obiettivo è quello di creare uno spazio moderno, accessibile e inclusivo, capace di diventare punto di riferimento per attività sportive, educative e ricreative, rafforzando il tessuto sociale e offrendo nuove opportunità alle giovani generazioni. Determinante anche il fatto che il progetto risulti già ben posizionato per ottenere un finanziamento regionale, elemento che consente di guardare con fiducia alla realizzazione dell’intervento senza pesare significativamente sulle casse comunali.

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