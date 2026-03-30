Castelvetrano, dal 15 aprile il Taxi Sociale, sostegno concreto ai cittadini fragili

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-30

Dal prossimo 15 aprile parte a Castelvetrano il servizio di Taxi Sociale, un’iniziativa promossa dal distretto D54 per garantire mobilità e accesso alle cure ai cittadini più vulnerabili. Il progetto, con un investimento complessivo di circa 250 mila euro, vede il Comune di Castelvetrano come ente capofila e rappresenta un importante passo avanti nelle politiche di welfare territoriale.

L’obiettivo principale è contrastare le difficoltà di spostamento che spesso impediscono a persone fragili di raggiungere strutture sanitarie e assistenziali. Il servizio assicurerà trasporti di andata e ritorno, contribuendo alla continuità delle cure, soprattutto per chi non è autonomo dal punto di vista economico, fisico o sociale. Elemento chiave del sistema è l’introduzione di voucher nominativi del valore di 18 euro, pensati per rendere l’accesso semplice e tracciabile. Priorità sarà data ai pazienti oncologici, in particolare per visite e terapie legate alla patologia.

La gestione operativa sarà affidata alla Croce Rossa Italiana: i volontari non si limiteranno al trasporto, ma offriranno anche assistenza durante l’intero percorso, inclusi i tempi di attesa nelle strutture sanitarie, garantendo un supporto anche umano e relazionale. Il Taxi Sociale si propone così come un servizio essenziale per migliorare la qualità della vita dei cittadini del distretto D54, riducendo le disuguaglianze e rafforzando la rete di assistenza locale.

Informazioni utili

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00.

Contatti: 0924 82922 – 0924 82935

Email: dir.servizicittadino@comune.castelvetrano.tp.it