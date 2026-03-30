Allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per la giornata di domani 31 marzo

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-30

Per la giornata di domani, 31 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo valido per l’intero arco delle 24 ore. La mappa evidenzia una situazione caratterizzata prevalentemente da criticità moderata (livello giallo) nelle aree settentrionali e nord-orientali dell’isola, mentre il resto del territorio si attesta su livelli di criticità ordinaria (verde).

In particolare, le zone contrassegnate con le lettere A, B, C e D risultano in allerta gialla, indicando possibili disagi legati a condizioni meteorologiche avverse. Le restanti aree — E, F, G e H — sono invece classificate in verde, dove non si prevedono fenomeni di particolare rilevanza.

Su gran parte del territorio regionale sono attesi rovesci o temporali, come segnalato anche dai simboli presenti nella cartografia, che invitano comunque alla prudenza negli spostamenti e nelle attività all’aperto.