Asp Trapani, alleanza con gli specialisti per rafforzare i servizi

di: Redazione - del 2026-03-27

L’Asp di Trapani ha siglato un accordo con le Aggregazioni funzionali territoriali degli specialisti ambulatoriali per portare i servizi nelle Case della Comunità e rafforzare l’assistenza territoriale. L’intesa, firmata dal commissario Sabrina Pulvirenti e dai rappresentanti del SUMAI Assoprof, completa il percorso già avviato con medici di base e pediatri.

Il nuovo modello punta a mettere il cittadino al centro: saranno i professionisti a operare in rete all’interno delle strutture, con il supporto degli infermieri di comunità che guideranno i pazienti nei percorsi di cura. Le AFT copriranno i Distretti di Trapani, con le isole Egadi, Alcamo, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Marsala e Pantelleria., con l’obiettivo di garantire una presa in carico più efficace e integrata.