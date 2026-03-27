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Messaggi minacciosi all’ex compagna, denunciato 40enne castelvetranese

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di: Comunicato Stampa - del 2026-03-27

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Immagine articolo: Messaggi minacciosi all’ex compagna, denunciato 40enne castelvetranese

I Carabinieri della Stazione di Santa Ninfa hanno denunciato un castelvetranese di 40 anni, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che, sottoposto al divieto di dimora e al divieto di avvicinamento all'ex compagna l’avrebbe contattata a mezzo social network con messaggi minacciosi.

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    • I militari dell’Arma, dopo la denuncia della donna, hanno appurato come il 40enne avesse in più
    giorni contattato l’ex compagna su varie piattaforme social inviando foto che ritraevano i due
    durante la relazione passata     accompagnate da messaggi dal tono minaccioso. Al termine degli accertamenti pertanto l’uomo veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

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