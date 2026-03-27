Castelvetrano, vigilessa seda una rissa, il plauso del Sindaco: “Esempio concreto di presidio e dedizione”

di: Redazione - del 2026-03-27

È intervenuta, riuscendo a sedare una lite fra due extracomunitari, uno dei quali ferito. È successo a Castelvetrano, nei pressi dell'Ufficio Postale di via Vittorio Emanuele, grazie al tempestivo intervento dell'agente di PM, la lite poteva degenerare in conseguenze peggiori. La vigilessa è stata accompagnata al Pronto Soccorso per un controllo a causa di qualche contusione subita.

Dal profilo istituzionale social il Sindaco di Castelvetrano rivolge un sentito plauso all’agente di vigilanza Rosaria Cuttone della Polizia Locale di Castelvetrano: "Senza alcuna esitazione, è intervenuta con prontezza e determinazione per sedare una rissa in strada. Un gesto ancora più significativo perché compiuto da una donna che, con grande coraggio e senso del dovere, ha dimostrato sul campo professionalità e sangue freddo. Grazie al suo tempestivo intervento e al rapido coinvolgimento delle forze dell’ordine, è stato possibile riportare la situazione sotto controllo e identificare i responsabili. Un esempio concreto di presidio del territorio e di dedizione al servizio della comunità".