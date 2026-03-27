Santa Ninfa, tensioni in aula, replica del gruppo di opposizione

di: Comunicato Stampa - del 2026-03-27

In riferimento all'articolo dal titolo "Santa Ninfa, tensioni in aula, il sindaco Ferreri attacca: “Convocazioni inutili e clima ostile", il gruppo consiliare di opposizione «Insieme per Santa Ninfa», che si ricorda essere maggioranza in Consiglio comunale, dirama la seguente nota, con richiesta di pubblicazione ai sensi della legge sulla stampa e dell'esercizio del diritto di replica.



"Noi lo capiamo il povero sindaco Ferreri: pensava fosse una passeggiata di salute fare il sindaco senza maggioranza; pensava di non dover rendere conto a nessuno; pensava di essere unto dal Signore; e invece nisba. Non funziona così e se n'è accorto. Tardi in verità, ma meglio tardi che mai".



L'Imu che fine ha fatto?

"Il suo nervosismo (un nervosismo irrefrenabile) di queste ultime settimane si spiega così. Avevamo soprasseduto su molte cose, anche per non annoiare i cittadini con cavilli e questioni procedurali, e ci eravamo concentrati su poche cose: ad esempio sulla riduzione dell'Imu sulle seconde case non affittate. Ecco, cominceremmo da qui: che fine ha fatto la delibera sulla riduzione dell'Imu che dovrebbe arrivare in Consiglio comunale entro il 31 marzo? Noi glielo abbiamo chiesto in una delle ultime sedute, ma il sindaco non ci ha risposto. Glielo richiediamo: la abbassiamo l'Imu sulle seconde case? Sì o no? Perché non risponde su questo, Ferreri? Su, forza, faccia uno sforzo, ci può riuscire. Avevamo chiesto appunto un piccolo sforzo per abbassare le tasse. E invece nisba. Il sindaco si nasconde, cerca soldi, soldi e ancora soldi. La Regione ha chiuso i rubinetti e lui che fa? Li prende dalle tasche dei cittadini.

Quanto erano belli i tempi in cui un giovane Ferreri, allora consigliere di opposizione, chiedeva la riduzione delle tasse. E inveiva, s'agitava, sbraitava contro quegli amministratori che allora, a suo dire, non erano "buoni padri di famiglia" perché non abbassavano le tasse. Che fine ha fatto quel gagliardo oppositore anti-tasse? Qualcuno ce lo può segnalare?"



I soldi sterco del demonio

"I soldi, i soldi, l'ossessione di Ferreri, per il quale (forse l'ha imparato in qualche pessimo catechismo) i soldi sono lo sterco del demonio. E infatti se la prende con le troppe sedute consiliari perché, a suo dire, i consiglieri così incasserebbero troppi gettoni. Hai capito? Ammazza 'sti consiglieri che si intascano tutti questi gettoni da 18 euro lordi a seduta. Ricchi diventano. Forse lo vorrebbe anche Ferreri questo bel gettone d'oro? Forse non gli basta ll'indennità da 3.000 euro al mese che si intasca? Se ne ha bisogno, siamo disposti a donarglieli, i nostri bei gettoni da 18 euro lordi. È sempre lo stesso Ferreri che ai tempi in cui era un gagliardo consigliere d'opposizione gridava come un ossesso per chiedere il taglio delle indennità degli amministratori. Qualcuno l'ha visto tagliarsi la sua, di indennità? Nisba. Perché certuni sono così: il denaro è sterco del demonio quando lo maneggiano gli altri, mentre se lo maneggiano loro, se lo tengono ben stretto e ci si coricano pure assieme, non si sa mai".



Il microfono spento

"Avanti, con ordine, giusto per mettere a fuoco altre due-tre questioni. Apprendiamo sbalorditi che il presidente Biondo avrebbe spento il microfono, mercoledì sera, in Consiglio comunale, al sindaco. Ci sarebbe da ridere, perché il presidente del Consiglio non può spegnere il microfono a nessuno. Ferreri dovrebbe sapere bene - visto che per cinque anni ha fatto il presidente del Consiglio comunale - che i microfoni dell'aula consiliare possono essere accesi e spenti solo da chi li usa. Non aggiungiamo altro, sul punto, perché pensiamo che chi legge si sia già fatto un'idea chiara".



Le troppe sedute

"Con viva sorpresa apprendiamo poi che per il sindaco si fanno troppe sedute consiliari. Addirittura una a settimana. Mamma mia, ma vuoi vedere che si stanca, poverino, e che si stancano anche i suoi consiglieri per i quali evidentemente non ha alcun rispetto? Suggeriamo una strada al sindaco: faccia abolire per legge il Consiglio comunale e così potrà governare senza questo impiccio. Invece, nisba. Anzi, d'ora innanzi, lo annunciamo, si faranno due e anche tre sedute a settimana, perché ci sono questioni politiche serie che vanno affrontate nella sede istituzionalmente deputata: ossia il Consiglio comunale, massimo organo di rappresentanza delle forze politiche e dei cittadini tutti. Ma d'altronde è, questa di Ferreri, una visione populistica che mira a dileggiare quelle istituzioni che lui per primo dovrebbe tutelare".



Lo scontro con il presidente

"Ma perché è avvenuto lo scontro con il presidente? Perché Ferreri è così nervoso? Ciò che il presidente ha voluto affermare, mercoledì sera, è che il sindaco deve rispettare il Consiglio nella sua interezza e i singoli consiglieri. Il sindaco invece ha l'attitudine ad attaccare sul piano personale e ad offendere soprattutto le consigliere, come è successo già nei confronti di Marianella Mistretta e di Silvana Glorioso. Il presidente ha semplicemente invitato il sindaco ad evitare il ripetersi di tali incresciosi episodi".



La seduta contestata

"E veniamo alla seduta contestata. Una seduta inizialmente convocata per la settimana precedente (il 20 marzo), solo che a quella seduta aveva giustificato la sua assenza la segretaria comunale. Il presidente aveva quindi chiesto al sindaco di attivarsi presso la Prefettura di Palermo (competente per l'albo dei segretari) per avere un sostituto. Il sindaco, piuttosto che attivarsi, se n'è lavato le mani, ritenendo non importanti i punti in discussione. Ora, qui davvero vogliamo evitare di essere troppo duri, ma insomma: possibile che Ferreri non conosca l'abc delle norme? Eppure è un avvocato. Perché se Ferreri conoscesse le norme, saprebbe che non è il sindaco a stabilire cosa è importante portare in Consiglio comunale e cosa no, dal momento che la legge prevede che questa valutazione spetti esclusivamente al presidente. O forse Ferreri vorrebbe anche dirigere il Consiglio comunale? Ecco allora spiegato il transfert sul presidente ritenuto un "dittatore". Un presidente che evidentemente ossessiona i pensieri del sindaco.

Non abbiamo ancora finito. Il sindaco urla all'illegittimità della seduta (per via dell'assenza del segretario), eppure il suo vicesindaco e consigliere Linda Genco non pare pensarla allo stesso modo. La Genco infatti non solo si è presentata alla seduta del 20 marzo, ma ha ritenuto legittimo l'operato del presidente. Clamoroso, vero? Noi abbiamo rispetto degli avversari politici (che non sono nemici), e a maggior ragione abbiamo rispetto dell'assessore e consigliere Genco che ha sentito il dovere istituzionale di venire in aula mentre il sindaco disertava la seduta. Ragion per la quale non abbiamo sollevato la questione relativa a questa evidente contraddizione politica, ma ora che il sindaco ci porta lì, beh, allora si può ben dire che proprio se le cerca...

E quindi, alla luce di ciò, anche questo spiega il suo nervosismo. Ossia il fatto che non abbia più il controllo della propria coalizione. E non è piacevole, per un sindaco, non avere il controllo della propria coalizione".



Le interrogazioni

"Ancora più stupefacente è il passaggio in cui il sindaco lamenta il fatto che il presidente avrebbe convocato una seduta consiliare per discutere le interrogazioni già presentate dai consiglieri e alle quali lui avrebbe risposto per iscritto. Stupefacente perché il sindaco pensa in questo modo (con la risposta scritta) di aver adempiuto al suo compito e nulla ci sia più da discutere. Stupefacente perché il sindaco dimostra di non conoscere l'articolo 26 (punto 6) del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, che prescrive espressamente che il consigliere debba dichiararsi soddisfatto o meno della risposta. Un passaggio che può essere fatto (anzi, deve essere fatto) in Consiglio comunale. Stupefacente perché questo articolo Ferreri dovrebbe conoscerlo a memoria, visto che è stato per cinque anni presidente del Consiglio comunale"



Il dipendente "aggredito verbalmente"

"In ultimo, apprendiamo che, secondo il sindaco, il presidente avrebbe addirittura aggredito verbalmente un dipendente comunale. Orbene, qui ci facciamo ancora più seri. E chiediamo al sindaco: chi sarebbe questo dipendente comunale? Ci faccia nome e cognome, ci citi la circostanza, l'ora e il giorno: tutto insomma. Per consentirci di fare le nostre dovute valutazioni. Ma vogliamo scommettere che il sindaco questo nome non lo farà? E non citerà la circostanza, l'ora e il giorno? Non può farlo, perché è l'ennesima balla che propina, la peggiore, perché qui siamo nel campo della calunnia. Quindi, lo sfidiamo: sindaco, ce lo fa questo nome? Perché se non ce lo fa, allora d'ora innanzi in un modo solo la chiameremo: spergiuro calunniatore".