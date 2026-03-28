Santa Ninfa, scuola Rosmini protagonista ai Giochi Matematici

di: Mariano Pace - del 2026-03-28

Tra le numerose attività organizzate dalla scuola A.Rosmini nel corso dell’anno scolastico per promuovere i talenti, è emerso in modo significativo il progetto dedicato alla “matematica”. La partecipazione alla XVI edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026 ha offerto agli studenti una preziosa occasione di dialogo, sviluppo personale e confronto leale.

Sotto la guida attenta delle docenti referenti, gli alunni hanno affrontato con impegno le diverse prove, partecipando attivamente alla selezione interna d’Istituto fino a conseguire l’accesso alla Finale d’Area.

Nel corso del percorso si è particolarmente distinta, per la scuola primaria “A. Rosmini” di Santa Ninfa, l’alunna Chiaramonte Paola, della classe 5B, che ha ottenuto il primo posto nella categoria P5, guadagnando l’ammissione alla Finale nazionale, prevista per il 3 maggio 2026 presso l’Università degli Studi di Palermo.

Nella foto da sinistra: l’insegnante Iana Patrizia La Rocca e Paola Chiaramonte.