Gibellina, “Il futuro si costruisce insieme”: Giuseppe Fazzino lancia la sua corsa a Sindaco

di: Redazione - del 2026-03-30

In vista delle prossime consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio, Giuseppe Fazzino, funzionario dell’ASP di Trapani, ha ufficializzato la propria candidatura a Sindaco di Gibellina, accogliendo una proposta giunta da un gruppo di concittadini.

Una decisione maturata con attenzione e senso di responsabilità, come lo stesso Fazzino sottolinea: dopo aver ricevuto l’invito, si è preso alcuni giorni di riflessione, condividendo la scelta con la famiglia e con le persone a lui più vicine. “Accettare questa proposta – evidenzia – significa intraprendere un percorso che incide profondamente non solo sulla mia vita quotidiana, ma anche su quella dei miei figli, di mia moglie e di chi mi sta accanto”.

Alla base della scelta vi è un forte legame con il territorio. Cresciuto a Gibellina, Fazzino è tornato a viverci dopo anni di impegno professionale nel Nord Italia, portando con sé esperienze e competenze che oggi intende mettere al servizio della comunità. “Non si tratta di ambizione personale o di una scelta di carriera – precisa – ma della volontà di contribuire concretamente al bene della città”.

Il candidato propone un progetto fondato su valori chiari: umiltà, determinazione e spirito di squadra. L’obiettivo è quello di costruire un percorso condiviso, della durata di cinque anni, capace di coinvolgere cittadini, associazioni e forze vive del territorio.

Tra le priorità indicate, emerge la necessità di rilanciare il confronto pubblico e la partecipazione: “Gibellina ha bisogno di riaprire spazi di dialogo e condivisione, di riavvicinare soprattutto i giovani alla politica, intesa come servizio autentico alla comunità”.

Per Fazzino, infatti, la politica deve tornare a essere “ascolto, responsabilità e costruzione del futuro”, mettendo al centro il bene comune, superiore agli interessi individuali.

Con questo spirito, il candidato rivolge un appello ai cittadini: sostenere il progetto e partecipare attivamente alla vita pubblica. “Il futuro della nostra città – conclude – si costruisce insieme, attraverso un rapporto trasparente e continuo tra amministrazione e comunità”.