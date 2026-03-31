Truffa Agea, Bellitti assolto anche in appello: “Totalmente estraneo ai fatti”

di: Redazione - del 2026-03-31

Assolto anche in appello, Giuseppe Bellitti, responsabile del CAA di Salemi, è risultato totalmente estraneo alle condotte illecite perpetrate da alcuni soggetti di Enna, che tramite le loro Aziende Agricole erano riusciti a truffare l’Agea ottendento contributi comunitari non spettanti per oltre 500 mila euro.

Bellitti, già assolto in primo grado, era stato citato in giudizio dalla Procura contabile siciliana per il risarcimento del danno erariale. L’inchiesta era scaturita nel 2013, quando la Procura penale di Enna aveva scoperto una truffa per l’ottenimento dei contributi della Comunità Europea: alcune aziende agricole della provincia di Enna, grazie alla complicità degli operatori del CAA avevano chiesto ed ottenuto contributi non spettanti per alcuni milioni di euro. Uno di questi soggetti, che in passato aveva lavorato anche per Agea, era riuscito a farsi accreditare presso il CAA di Salemi dove nessuno lo conosceva.

Secondo la tesi della Procura Regionale della Corte dei Conti, Bellitti, essendo responsabile del CAA di Salemi, doveva rispondere in solido con i soggetti che avevano ottenuto i contributi agricoli per il danno erariale arrecato alla collettività e pari a circa 500.000€. Bellitti però ha sempre contestato ogni addebito, per questo tramite il proprio legale, avv. Francesco Salvo di Salemi, ha resistito anche nel giudizio di appello proposto dalla Procura Regionale.

La Corte dei Conti sezione di appello, Presidente dott. Lo Presti, ha ritenuto fondati i rilievi della difesa di Bellitti, confermando integralmente la sentenza di assoluzione emessa a giugno 2025. Infatti, nessun collegamento e’ emerso con i due operatori ennesi (già condannati), i quali, all’insaputa di Bellitti, erano riusciti ad ottenere le credenziali per inviare le domande di contributo senza il preventivo controllo da parte del responsabile del CAA di Salemi.

Pertanto, la Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, lo scorso 17 marzo ha scritto la parola fine a questa triste vicenda giudiziaria, confermando l’assoluzione per Bellitti e rigettando ogni accusa a suo carico.