  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Martino Bevande A3
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Truffa Agea, Bellitti assolto anche in appello: “Totalmente estraneo ai fatti”

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-03-31

Commenti
Immagine articolo: Truffa Agea, Bellitti assolto anche in appello: “Totalmente estraneo ai fatti”

Assolto anche in appello, Giuseppe Bellitti, responsabile del CAA di Salemi, è risultato totalmente estraneo alle condotte illecite perpetrate da alcuni soggetti di Enna, che tramite le loro Aziende Agricole erano riusciti a truffare l’Agea ottendento contributi comunitari non spettanti per oltre 500 mila euro.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Bellitti, già assolto in primo grado, era stato citato in giudizio dalla Procura contabile siciliana per il risarcimento del danno erariale. L’inchiesta era scaturita nel 2013, quando la Procura penale di Enna aveva scoperto una truffa per l’ottenimento dei contributi della Comunità Europea: alcune aziende agricole della provincia di Enna, grazie alla complicità degli operatori del CAA avevano chiesto ed ottenuto contributi non spettanti per alcuni milioni di euro. Uno di questi soggetti, che in passato aveva lavorato anche per Agea, era riuscito a farsi accreditare presso il CAA di Salemi dove nessuno lo conosceva.

    Secondo la tesi della Procura Regionale della Corte dei Conti, Bellitti, essendo responsabile del CAA di Salemi, doveva rispondere in solido con i soggetti che avevano ottenuto i contributi agricoli per il danno erariale arrecato alla collettività e pari a circa 500.000€. Bellitti però ha sempre contestato ogni addebito, per questo tramite il proprio legale, avv. Francesco Salvo di Salemi, ha resistito anche nel giudizio di appello proposto  dalla Procura Regionale.

  • H7 test

    • La Corte dei Conti sezione di appello, Presidente dott. Lo Presti, ha ritenuto fondati i rilievi della difesa di Bellitti, confermando integralmente la sentenza di assoluzione emessa a giugno 2025. Infatti, nessun collegamento e’ emerso con i due operatori ennesi (già condannati), i quali, all’insaputa di Bellitti, erano riusciti ad ottenere le credenziali per inviare le domande di contributo senza il preventivo controllo da parte del responsabile del CAA di Salemi.

    Pertanto, la Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, lo scorso 17 marzo ha scritto la parola fine a questa triste vicenda giudiziaria, confermando l’assoluzione per Bellitti e rigettando ogni accusa a suo carico.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Bottega SOTTOZERO H2 dal 13 marzo 2026
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Lo schianto, la chiamata alla madre e poi il decesso. La tragica morte dell'Ispettore di PM Martino Fasulo

    Auto avvolta dalle fiamme sull’A-29 tra Santa Ninfa e CVetrano. A bordo un uomo

    Menfi e Santa Margherita in lutto per Baldo Interrante, ex luogotenente della GdF. Aveva svolto servizio anche CVetrano

    Castelvetrano, vigilessa seda una rissa, il plauso del Sindaco: “Esempio concreto di presidio e dedizione”

    Sorpreso con droga, tenta di disfarsene. Nei guai un 27enne di Gibellina