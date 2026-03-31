  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Martino Bevande A3
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Politica, Enza Viola aderisce al Partito Socialista Italiano: “Continuità nel mio percorso politico”

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-03-31

Commenti
Immagine articolo: Politica, Enza Viola aderisce al Partito Socialista Italiano: “Continuità nel mio percorso politico”

La consigliera comunale castelvetranese Enza Viola ha ufficializzato la propria adesione al Partito Socialista Italiano, segnando un passaggio politico che definisce come “naturale approdo” di un percorso maturato nel tempo. Nel comunicare la decisione, Viola ha espresso un sentito ringraziamento agli organi del partito a livello nazionale, regionale e provinciale per l’accoglienza ricevuta, rivolgendo inoltre un riconoscimento particolare al segretario comunale, l’avvocato Giovanna D’Angelo, per la disponibilità dimostrata.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La consigliera ha sottolineato come si tratti di una scelta autonoma e consapevole, radicata nei valori del socialismo democratico e riformista, nei quali afferma di riconoscersi pienamente. Un passaggio che, precisa, non rappresenta un cambio di direzione, bensì una più chiara definizione della propria identità politica. Viola ha voluto inoltre ringraziare gli esponenti e gli amici con cui ha condiviso l’esperienza di “Obiettivo Città”, lista civica che non aderisce al PSI, pur evidenziando come alcuni membri abbiano deciso di intraprendere con lei questo nuovo percorso politico. Infine, la consigliera ha rassicurato sul fatto che l’adesione al Partito Socialista Italiano non comporterà cambiamenti nel suo ruolo istituzionale né negli equilibri all’interno del Consiglio comunale.

    In serata la nota del portavoce del PSI - Castelvetrano Daniele Guglielmino: "L’ingresso rappresenta un valore aggiunto per il nostro progetto politico – dichiara il portavoce del PSI, Daniele Guglielmino – poiché frutto di un percorso coerente e di una visione chiara della politica intesa come puro servizio alla comunità. Il rafforzamento del Partito passa attraverso l'adesione di figure come la Consigliera Viola capace non solo di ben  rappresentare quei valori del riformismo e della partecipazione democratica ma anche di tradurli in atti di impegno concreto nelle sedi istituzionali". 

  • H7 test

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Bottega SOTTOZERO H2 dal 13 marzo 2026
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Odissea Pizzeria A4 dal 16 marzo
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    16 Febbraio - Il lettore scrive: "Rami di grossi alberi invadono la carreggiata, pericoli per chi transita"

    I più letti

    Lo schianto, la chiamata alla madre e poi il decesso. La tragica morte dell'Ispettore di PM Martino Fasulo

    Auto avvolta dalle fiamme sull’A-29 tra Santa Ninfa e CVetrano. A bordo un uomo

    Menfi e Santa Margherita in lutto per Baldo Interrante, ex luogotenente della GdF. Aveva svolto servizio anche CVetrano

    Castelvetrano, vigilessa seda una rissa, il plauso del Sindaco: “Esempio concreto di presidio e dedizione”

    Sorpreso con droga, tenta di disfarsene. Nei guai un 27enne di Gibellina