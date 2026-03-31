Politica, Enza Viola aderisce al Partito Socialista Italiano: “Continuità nel mio percorso politico”

di: Redazione - del 2026-03-31

La consigliera comunale castelvetranese Enza Viola ha ufficializzato la propria adesione al Partito Socialista Italiano, segnando un passaggio politico che definisce come “naturale approdo” di un percorso maturato nel tempo. Nel comunicare la decisione, Viola ha espresso un sentito ringraziamento agli organi del partito a livello nazionale, regionale e provinciale per l’accoglienza ricevuta, rivolgendo inoltre un riconoscimento particolare al segretario comunale, l’avvocato Giovanna D’Angelo, per la disponibilità dimostrata.

La consigliera ha sottolineato come si tratti di una scelta autonoma e consapevole, radicata nei valori del socialismo democratico e riformista, nei quali afferma di riconoscersi pienamente. Un passaggio che, precisa, non rappresenta un cambio di direzione, bensì una più chiara definizione della propria identità politica. Viola ha voluto inoltre ringraziare gli esponenti e gli amici con cui ha condiviso l’esperienza di “Obiettivo Città”, lista civica che non aderisce al PSI, pur evidenziando come alcuni membri abbiano deciso di intraprendere con lei questo nuovo percorso politico. Infine, la consigliera ha rassicurato sul fatto che l’adesione al Partito Socialista Italiano non comporterà cambiamenti nel suo ruolo istituzionale né negli equilibri all’interno del Consiglio comunale.

In serata la nota del portavoce del PSI - Castelvetrano Daniele Guglielmino: "L’ingresso rappresenta un valore aggiunto per il nostro progetto politico – dichiara il portavoce del PSI, Daniele Guglielmino – poiché frutto di un percorso coerente e di una visione chiara della politica intesa come puro servizio alla comunità. Il rafforzamento del Partito passa attraverso l'adesione di figure come la Consigliera Viola capace non solo di ben rappresentare quei valori del riformismo e della partecipazione democratica ma anche di tradurli in atti di impegno concreto nelle sedi istituzionali".