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Castelvetrano, Italgas porta Picarro, tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas

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di: Comunicato Stampa - del 2026-04-01

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Immagine articolo: Castelvetrano, Italgas porta Picarro, tecnologia all’avanguardia per il controllo delle reti del gas

L'Amministrazione comunale di Castelvetrano, rappresentata dal Vicesindaco Ing. Mariano Palermo e dal Responsabile della V Direzione Arch. Vincenzo Caime, ha incontrato oggi una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale. L’iniziativa ha avuto lo scopo di illustrare le modalità operative adottate dall’azienda nell’esercizio della rete cittadina, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio delle condotte e di ricerca preventiva delle dispersioni attraverso tecnologie all’avanguardia.

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    • Nello specifico, Italgas ha presentato Picarro Surveyor, attualmente la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas. Il sistema consiste in una sofisticata sensing technology che, rispetto alle tecnologie tradizionali, offre importanti vantaggi in termini di rapidità di svolgimento e di ampiezza delle aree sottoposte a controllo. Montata sugli automezzi di servizio, infatti, garantisce una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell’aria di tre ordini di grandezza superiori a quelli attualmente in uso dagli altri operatori del settore (parti per miliardo contro parti per milione).

    «Accogliamo con favore l’introduzione di tecnologie innovative che consentono di migliorare ulteriormente il monitoraggio e la sicurezza della rete di distribuzione del gas nel nostro territorio. Investire nella digitalizzazione delle infrastrutture significa garantire servizi più efficienti e maggiore tutela per la comunità», ha dichiarato l’Avv. Giovanni Lentini, Sindac del Comune di Castelvetrano 

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