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Muore in casa di riposo a Menfi: tre indagati per omicidio colposo

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di: Francesca Capizzi - del 2026-04-01

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Immagine articolo: Muore in casa di riposo a Menfi: tre indagati per omicidio colposo

La Procura di Sciacca ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di un uomo ricoverato nella casa di cura L’Amore di Padre Pio, a Menfi. Sono indagati S.R., responsabile della struttura, V.P., responsabile operativo e A.DC. operatore sanitario, difesi rispettivamente dagli avvocati Giuseppe Todaro, Antonino Augello e Alberto Di Carlo del foro di Sciacca. L’indagine serve a verificare se il decesso sia dovuto a cause naturali oppure sia stato conseguenza di una negligente gestione dell’assistenza fornita all’anziano nei giorni precedenti.

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    • La vittima è Ferrand Sergie Gerard, cittadino francese ma residente a Sciacca. Lo scorso mese la Procura aveva richiesto la nomina di un amministratore di sostegno ed era stato incaricato Giuseppe Todaro, che si è subito attivato per soccorrere l’anziano. Grazie al suo intervento l’uomo era stato trasferito in una casa di cura a Menfi fino a quando è deceduto il 23 marzo.

    «Viveva in condizioni precarie - dichiara Giuseppe Todaro, l’amministratore di sostegno - e ho scoperto che viveva in barca dal 2013, negli ultimi mesi versava in condizioni disumane. Era molto magro e rifiutava le cure. Siamo riusciti a convincerlo a trasferirsi nella casa di cura a Menfi. Purtroppo, dopo dieci giorni, è deceduto. Rispettiamo pienamente il lavoro della Procura e spero che si faccia chiarezza, anche perché l’uomo versava palesemente in condizioni critiche. Ho molte fotografie che gli stessi operatori mi inviavano per documentare le cure e il loro impegno». Questa mattina si terrà l’esame autoptico all’obitorio dell’ospedale di Sciacca per stabilire le cause del decesso.

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