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Sequestrato container di rifiuti dalla GdF destinati in Africa

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di: Comunicato Stampa - del 2026-04-02

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Immagine articolo: Sequestrato container di rifiuti dalla GdF destinati in Africa

 Nell’ambito del quotidiano dispositivo operativo di controllo alle merci in esportazione, i Funzionari ADM dell’Ufficio delle dogane di Palermo unitamente a Finanzieri del I N.O.M. di Palermo, hanno sequestrato circa 20.000 kg di rifiuti speciali pericolosi e non, destinati in Nigeria.

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    • Durante il controllo della documentazione presentata a corredo dell’operazione doganale, ai funzionari sorgevano sospetti sulla reale qualità di quanto oggetto della spedizione e pertanto procedevano a una verifica ispettiva accurata della merce unitamente ai militari della Guardia di Finanza e agli Ispettori dell’ARPA Sicilia. All’esito del controllo fisico, gli Ispettori confermavano i sospetti dei funzionari che pertanto, unitamente alle Fiamme Gialle e agli stessi ispettori, procedevano a sottoporre a sequestro parti di ricambio per autoveicoli non bonificate, un rullo compressore e un autocarro usato parzialmente demolito.

    Il predetto sequestro è frutto dell’azione sinergica delle Istituzioni deputate al controllo, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza e ARPA, che ancora una volta hanno posto in essere un’attività a tutela dell’ambiente. I Rifiuti così esportati sarebbero stati destinati a procedure di smaltimento non corrette e pertanto pericolose per l’ambiente e per la salute della popolazione del paese di destinazione.

    Si evidenzia che l’attività in argomento è stata eseguita sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare. Pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.

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